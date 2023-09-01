Кристиан Хорнер: «Вольфф показывает абсолютное непонимание, если полагает, что «Ред Булл» развивает болид вокруг Ферстаппена»

Кристиан Хорнер ответил коллеге Тото Вольффу по поводу фаворитизма в «Ред Булл».

Исполнительный директор « » посчитал «странным» огромный отрыв от «не идиота» . Перед Гран-при Италии Ферстаппен назвал «чушью» предположение о том, будто «Ред Булл» проектирует болид под своего лидера.

«Полностью согласен с Максом. Это показывает абсолютное непонимание того, как развивается гоночный болид и команда, если Тото полагает, что мы развиваем машину вокруг одного пилота.

Болид развивают так, чтобы он был как можно быстрее, и порой быстрыми машинами трудно управлять. Мы наблюдали такое в прошлом. Хорошие гонщики адаптируются – это видно в дождевых, смешанных, переменных условиях. Элита быстро адаптируется.

Считаю, это одно из ключевых качеств [Ферстаппена] – способность приспосабливаться к своим ощущениям и уровню сцепления, который предоставляет машина. Но, безусловно, мы не готовим болид под конкретного пилота. Мы просто пытаемся спроектировать и построить быстрейший болид. Направление предоставляют наши инструменты, симуляции, аэротруба», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Тото Вольфф об отставании Переса от Ферстаппена: «Чеко не идиот. Ничего не могу понять»

Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» спроектирован под него: «Чушь. Болид каждый год отличается, я адаптируюсь»

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