Кристиан Хорнер: «Вольфф показывает абсолютное непонимание, если полагает, что «Ред Булл» развивает болид вокруг Ферстаппена»

Теги Гран-при Италии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер ответил коллеге Тото Вольффу по поводу фаворитизма в «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседес» посчитал «странным» огромный отрыв Макса Ферстаппена от «не идиота» Серхио Переса. Перед Гран-при Италии Ферстаппен назвал «чушью» предположение о том, будто «Ред Булл» проектирует болид под своего лидера.

«Полностью согласен с Максом. Это показывает абсолютное непонимание того, как развивается гоночный болид и команда, если Тото полагает, что мы развиваем машину вокруг одного пилота.

Болид развивают так, чтобы он был как можно быстрее, и порой быстрыми машинами трудно управлять. Мы наблюдали такое в прошлом. Хорошие гонщики адаптируются – это видно в дождевых, смешанных, переменных условиях. Элита быстро адаптируется.

Считаю, это одно из ключевых качеств [Ферстаппена] – способность приспосабливаться к своим ощущениям и уровню сцепления, который предоставляет машина. Но, безусловно, мы не готовим болид под конкретного пилота. Мы просто пытаемся спроектировать и построить быстрейший болид. Направление предоставляют наши инструменты, симуляции, аэротруба», – сообщил руководитель «Ред Булл».

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23 комментария

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Великий Алонсо
Да все понятно стало уже давно, Перес не топ-гонщик изначально, а теперь он ещё и ментально обосрался. Середнячок просевший психологически. Дело не в болидах, а в гонщиках, Пересу в такой команде делать нечего, как минимум он явно не для того, чтобы быть лидером быстрейшей команды пелетона, бороться с Ферстаппеном он даже близко не способен, вот и все.
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solevator
Просто Ньюи всегда строит идеальное шасси - ну а дальше как повезёт, будет ли оно надёжным, смогут ли им управлять пилоты, не сгорят ли моторы... Разве можно предположить, что конструктор принесёт в жертву своё видение каким-то там вкусам сиюминутных гонщиков.
И, да, справятся с его машинами единицы.
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Alex Sin
Ответ de_mixx
когда было доказано? когда разложился в СА? или когда устроил истерику в Бразилии? или когда в финальной гонке бильгиец слил все что можно было? всем миром тянуть пришлось)
Ну вообще то Бельгиец в Абу-Даби выиграл и стал ЧМ, а вот кто слил так это мерс, не зазвав Льюиса в боксы и не поменяв резину. Ну а остальное это твои чёрные фантазии.
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<~Inter~>
Ответ Це Зрада!
«Вольфф показывает абсолютное непонимание, если полагает, что «Ред Булл» развивает болид вокруг Ферстаппена» Именно. Просто Максим настолько хорош, что управляет болидом, сделанным под Переса, гораздо лучше самого Переса. Это ли не скилл чемпиона?) Не хейтер Макса, просто орнул с отмаз Хорнера.
команды тратят сотни миллионов на разработку болидов и сами же до конца не понимают насколько они превосходят конкурентов. И РБ в этот момент ещё наверное озаботился подстройкой болида исключительно под Макса и пофиг, что это может отрицательно сказаться на скорости
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alex1382
Ответ de_mixx
когда было доказано? когда разложился в СА? или когда устроил истерику в Бразилии? или когда в финальной гонке бильгиец слил все что можно было? всем миром тянуть пришлось)
нет. тогда когда превозмогатель устраивал офф роад в Имоле, когда путал кнопки на руле в Баку, когда истерил в Монако и в финальной гонке, не сумев сразу пройти Переса
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solevator
Ответ Сергей Богатырёв
*** И, да, справятся с его машинами единицы ***** поэтому на его машинах столько гонок выиграно?
Ну, вон, Сенна не выигрывал, Култхард тушевался (а Хаккинен нет), у Монтойи не вышло, даже Пересу непросто.
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Роман
Тото и Люся играют в игры разума, но с Максом такое не пройдёт, всё уже было доказано в 2021 кто психологически сильнее
+13
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Alex Sin
Ответ Башмак Нирванов
А всеобщее признание ошибки ты куда денешь?
Кто не ошибается, Льюис быть может? Ну насмешил.
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alex1382
Ответ Башмак Нирванов
А всеобщее признание ошибки ты куда денешь?
туда же куда и Люсяфаны, ошибку 2008 года
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a_chip
Ответ Alex Sin
Ну вообще то Бельгиец в Абу-Даби выиграл и стал ЧМ, а вот кто слил так это мерс, не зазвав Льюиса в боксы и не поменяв резину. Ну а остальное это твои чёрные фантазии.
Хм, даже фиа признала, что Маси сильно накосячил в финальной гонке. 🤷‍♂️
Как так получается истину и влажные фантазии путать?
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solevator
Ответ Сергей Богатырёв
Менселла забыли, Хилла, Феттеля, Проста, Вильнева.
В смысле, Мэнселл - хуже Хэмильтона?! Ха-ха-ха)))
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Александр Деев
Ответ alex1382
туда же куда и Люсяфаны, ошибку 2008 года
А вот это на пятерку ответ. Прям между глаз :)
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Alex Sin
Ответ a_chip
Хм, даже фиа признала, что Маси сильно накосячил в финальной гонке. 🤷‍♂️ Как так получается истину и влажные фантазии путать?
Эта песня хороша начинай с начала. Мерс с Льюисом слился не заменив шины и Макс выиграл Абу-Даби и стал ЧМ.
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MP423
Ответ solevator
Просто Ньюи всегда строит идеальное шасси - ну а дальше как повезёт, будет ли оно надёжным, смогут ли им управлять пилоты, не сгорят ли моторы... Разве можно предположить, что конструктор принесёт в жертву своё видение каким-то там вкусам сиюминутных гонщиков. И, да, справятся с его машинами единицы.
Сказано хорошо, вот только Ньюи не строит шасси. Он главным образом занимается аэродинамикой. И шасси у Ред Булла бывали разные, в том числе не слишком удачные.
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Сергей Богатырёв
Ответ solevator
В смысле, Мэнселл - хуже Хэмильтона?! Ха-ха-ха)))
мм, а с чего вы такой вывод сделали?
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