Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» спроектирован под него: «Чушь. Болид каждый год отличается, я адаптируюсь»

Макс Ферстаппен заявил, что «Ред Булл» не строит машину под него.

«Чушь. Все не так. Я просто пилотирую болид, который получаю, как можно быстрее. Я не прошу ребят дать мне больше передней оси, потому что мне это нравится. Я просто говорю: «Спроектируйте мне быстрейшую машину, и я буду ей управлять».

Болид каждый год отличается. Каждую машину ты пилотируешь немного иначе. Люди спрашивают, какой у меня стиль пилотажа. Мой стиль пилотажа – это не что-то конкретное, я адаптируюсь ради того, чтобы ехать быстро. На мой взгляд, умение приспосабливать стиль пилотажа к требованиям болида очень важно», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

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