Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» спроектирован под него: «Чушь. Болид каждый год отличается, я адаптируюсь»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен заявил, что «Ред Булл» не строит машину под него.

«Чушь. Все не так. Я просто пилотирую болид, который получаю, как можно быстрее. Я не прошу ребят дать мне больше передней оси, потому что мне это нравится. Я просто говорю: «Спроектируйте мне быстрейшую машину, и я буду ей управлять».

Болид каждый год отличается. Каждую машину ты пилотируешь немного иначе. Люди спрашивают, какой у меня стиль пилотажа. Мой стиль пилотажа – это не что-то конкретное, я адаптируюсь ради того, чтобы ехать быстро. На мой взгляд, умение приспосабливать стиль пилотажа к требованиям болида очень важно», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко признавал, что RB19 выстроен вокруг предпочтений Макса.

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3 комментария

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LeChat Ostrowski
Нет, Макс. Так дело не пойдёт. Многим очень нужно, чтобы ты определился уже со своей техникой пилотажа. Иначе не понять, как из человека, который 100500 лет назад проиграл "вдрызг" первые два сезона "какому-то там" Дэну, а теперь просто ставишь раком весь остальной пелотон. Люди мучаются, кушать не могут. Всё должно быть конкретно - либо чёрное, либо белое. Никаких серых зон и оттенков. Из коробки же не видно !!
+18
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+13
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timson
оказывается нужно всего-то попросить у команды сделать быстрейшую машину. зачем остальные просят сделать средненькую ? :)
+11
-1
+10
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Сергей Богатырёв
хоть бы с Гельмутом нормально договорились заранее о легенде, а то все уже запутались.
+12
-3
+9
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