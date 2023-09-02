Гран-при Италии-2023. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Теги результаты Гран-при Италии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Автодром Монца, Монца
2 сентября 2023 года
3-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.20,912 (23 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,086 (23)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,541 (23)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,574 (23)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,799 (24)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,818 (25)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,972 (21)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,073 (27)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,142 (18)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,280 (16)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,333 (31)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,384 (29)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,385 (28)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,390 (17)
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,468 (23)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,599 (30)
17. Ландо Норрис («Макларен») +1,603 (24)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,827 (20)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,830 (30)
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,940 (22)
 

Гран-при Италии-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 5-й

Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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37 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Birdman
Будет обидно если Карлос потеряет поул из-за этого
может для начала взять этот поул?
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+10
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Artur Smith
Великий макс привозит всем полсекунды на прямой на третьем секторе. Вот это скилл. Почему машина Переса, которая якобы точно такая же, на двух прямых, из которых состоит третий сектор и близко не такая? Это особый навык Макса, видимо
+18
-10
+8
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Andres Dandaras
Ответ Birdman
Будет обидно если Карлос потеряет поул из-за этого
Из за чего ?
+6
0
+6
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alex1382
Ответ Artur Smith
Великий макс привозит всем полсекунды на прямой на третьем секторе. Вот это скилл. Почему машина Переса, которая якобы точно такая же, на двух прямых, из которых состоит третий сектор и близко не такая? Это особый навык Макса, видимо
про другие настройки, другой уровень прижима или крыльев не слышал?
+11
-5
+6
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Artur Smith
Ответ alex1382
про другие настройки, другой уровень прижима или крыльев не слышал?
Ох уже эти уникальные секретные настройки до которых могут додумать инженеры Ред Булл в одном боксе и не могут в другом, хотя у них миллиард вариантов все это опробовать.

Не надо делать из Переса и его инженеров любителей. На таком уровне не бывает столь огромной разницы. То невероятный скилл, то тупые инженеры.

На прошлом ГП, когда Перес лидировал, макс отставал от него на 8 секунд, а шедший третьим Чжоу на 11. Макс начал съедать по полторы секунды за круг, что он делал и раньше, но вот почему-то тот же Чжоу тоже отъел у лидирующего Переса секунду. Это как так получилось? А может все же Переса замедлили? Не, не может быть
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+5
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Artur Smith
Ответ alex1382
ну ка конспиролог, расскажи как всё происходит? Может Марко сидит у себя в кабинете и дистанционно мощность движка у Переса крутит, а иногда ещё у рулит за него?
Мощность движка можно регулировать дистанционно без каких-либо проблем. Делать это не обязательно тому же Марко. Почему это сделать нельзя? Очевидно, что в Ред Булл вокруг "гениальности" Макса нездоровая аура. И тот же Марко построил чрезмерно навязчивую модель этой гениальности, которую навязывают как маркетинговую модель
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alex1382
Ответ United_LP
Так значит, что машины все таки разные
при чём тут машины разные? настроены они могут быть по разному
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Artur Smith
Ответ alex1382
какой конкурент? ты о чём? посмотри в зачёт пилотов, там разрыв более 100 очков. Близко даже конкуренции нет. В прошлом сезоне не было такого разрыва и что то Марко не догадался душить мощность движка Пересу? или местные конспирологи ему не подсказали
Ну так Перес привыкал к специфическому болиду Ред Булл в прошлом году. В этом году в первых 5 этапах у него 2 победы и 2 вторых места, если что. Это чемпионский или как минимум претендентский график. Пошли разговоры про победу в чемпионате как в прессе, так и от самого Переса.

И потом Сережу поставили на место. Это слишком контрастная картина. Мне смешно от разговоров про то, что Перес перегорел. Когда машина вдруг начала странно ехать, любой начнет нервничать
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_Nibelungen_
Ответ Artur Smith
Ох уже эти уникальные секретные настройки до которых могут додумать инженеры Ред Булл в одном боксе и не могут в другом, хотя у них миллиард вариантов все это опробовать. Не надо делать из Переса и его инженеров любителей. На таком уровне не бывает столь огромной разницы. То невероятный скилл, то тупые инженеры. На прошлом ГП, когда Перес лидировал, макс отставал от него на 8 секунд, а шедший третьим Чжоу на 11. Макс начал съедать по полторы секунды за круг, что он делал и раньше, но вот почему-то тот же Чжоу тоже отъел у лидирующего Переса секунду. Это как так получилось? А может все же Переса замедлили? Не, не может быть
До сих пор находятся микрочелики, которые пишут нереальную ерунду. Перес лидировал только за счет грамотного пита, в дождь он абсолютно нулевой, доказано миллиард раз.
Кстати, как так получилось, что "великий" поулмен Леклер, сливает аж 0,574 Сайнсу? Ferrari учатся у RB и тоже начинают козни пилотам строить.
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alex1382
Ответ United_LP
Тапком жмет педаль
а Люся коленом?
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Andres Dandaras
Что то Леклер не тянет этот гп
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Kudim41
Нам бы говорит в 3 сегмент попасть… а на тренировке перед квалой опережает на 0,7 10 место…
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Birdman
Ответ Фанат спорта01
может для начала взять этот поул?
Пока все неплохо складывается, даже если 2 место, то штраф будет лишний. Леклер что-то совсем не тянет
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Kemal Gul
Ответ Artur Smith
Великий макс привозит всем полсекунды на прямой на третьем секторе. Вот это скилл. Почему машина Переса, которая якобы точно такая же, на двух прямых, из которых состоит третий сектор и близко не такая? Это особый навык Макса, видимо
Действительно, в чем же может быть дело? 🤔
Может быть, в том, что у Переса были механические проблемы, его болид зазвали в боксы за 10 минут до окончания сессии, обнаружили утечку масла, и он проехал на 7 кругов меньше Макса? Да не, бред какой-то, загавар!
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alex1382
Ответ Artur Smith
Никакого заговора нет. Есть осознанное решение команды. Им не нужен напарник-конкурент и да, им нужна реклама гениальности и эксклюзивности
какой конкурент? ты о чём? посмотри в зачёт пилотов, там разрыв более 100 очков. Близко даже конкуренции нет. В прошлом сезоне не было такого разрыва и что то Марко не догадался душить мощность движка Пересу? или местные конспирологи ему не подсказали
+3
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Kemal Gul
Ответ Artur Smith
Никакого заговора нет. Есть осознанное решение команды. Им не нужен напарник-конкурент и да, им нужна реклама гениальности и эксклюзивности
Да-да, специально на третьей практике придушили движок, чтобы создать отрыв для Макса, ведь всем так важны отрывы в практиках! А вчера лично доктор Марко сел за руль и отправил Чеко в стену
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alex1382
Ответ Artur Smith
Мощность движка можно регулировать дистанционно без каких-либо проблем. Делать это не обязательно тому же Марко. Почему это сделать нельзя? Очевидно, что в Ред Булл вокруг "гениальности" Макса нездоровая аура. И тот же Марко построил чрезмерно навязчивую модель этой гениальности, которую навязывают как маркетинговую модель
ты фан мерса? если да, то скажи почему, в своё время, Хэм от Валеры легко уезжал в закат, а перед этим также легко его обходил?
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Nachtigall
Мерседесы немного подтянулись и это радует 👍
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EAl
Почему у макларена такие мега времена.
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King_X
Ответ Artur Smith
Ох уже эти уникальные секретные настройки до которых могут додумать инженеры Ред Булл в одном боксе и не могут в другом, хотя у них миллиард вариантов все это опробовать. Не надо делать из Переса и его инженеров любителей. На таком уровне не бывает столь огромной разницы. То невероятный скилл, то тупые инженеры. На прошлом ГП, когда Перес лидировал, макс отставал от него на 8 секунд, а шедший третьим Чжоу на 11. Макс начал съедать по полторы секунды за круг, что он делал и раньше, но вот почему-то тот же Чжоу тоже отъел у лидирующего Переса секунду. Это как так получилось? А может все же Переса замедлили? Не, не может быть
Да уже несколько пилотов тоже тактично намекали на это
Что Макс абсолютный топ, но отрыв в 1,5 сек(а то и больше) от Переса они не могут объяснить пилотажем, каким бы гениальным он не был
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Birdman
Будет обидно если Карлос потеряет поул из-за этого
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United_LP
Ответ Artur Smith
Великий макс привозит всем полсекунды на прямой на третьем секторе. Вот это скилл. Почему машина Переса, которая якобы точно такая же, на двух прямых, из которых состоит третий сектор и близко не такая? Это особый навык Макса, видимо
Тапком жмет педаль
+4
-3
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Artur Smith
Ответ alex1382
посмотри какие итоговые разрывы были между Хэмом и Боттасом.....наверное ты сильно удивишься
Зачем мне итоговые разрывы? Когда Боттас проваливал гонки и тошнил где-нибудь на 8 месте, очевидно, что он так не атаковал, плюс находился в траффике. Когда же Перес атакует, а Макс, преследую или идя прямо перед ним жрет по секунде-полторы с круга, делая задел за 10 кругов, тут все гораздо очевиднее. Мало ли что потом Макс ставит машину на круиз контроль и спокойно едет в комфортном темпе.

Очевидно, что когда надо бывает прибавить, разница просто катастрофическая
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Artur Smith
Ответ Kemal Gul
Действительно, в чем же может быть дело? 🤔 Может быть, в том, что у Переса были механические проблемы, его болид зазвали в боксы за 10 минут до окончания сессии, обнаружили утечку масла, и он проехал на 7 кругов меньше Макса? Да не, бред какой-то, загавар!
Никакого заговора нет. Есть осознанное решение команды. Им не нужен напарник-конкурент и да, им нужна реклама гениальности и эксклюзивности
+2
-2
0
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King_X
Ответ Artur Smith
Великий макс привозит всем полсекунды на прямой на третьем секторе. Вот это скилл. Почему машина Переса, которая якобы точно такая же, на двух прямых, из которых состоит третий сектор и близко не такая? Это особый навык Макса, видимо
+++
+3
-3
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