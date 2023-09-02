Гран-при Италии-2023. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Автодром Монца, Монца
2 сентября 2023 года
3-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.20,912 (23 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,086 (23)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,541 (23)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,574 (23)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,799 (24)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,818 (25)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,972 (21)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,073 (27)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,142 (18)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,280 (16)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,333 (31)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,384 (29)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,385 (28)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,390 (17)
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,468 (23)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,599 (30)
17. Ландо Норрис («Макларен») +1,603 (24)
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,827 (20)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,830 (30)
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,940 (22)
Гран-при Италии-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 5-й
Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Не надо делать из Переса и его инженеров любителей. На таком уровне не бывает столь огромной разницы. То невероятный скилл, то тупые инженеры.
На прошлом ГП, когда Перес лидировал, макс отставал от него на 8 секунд, а шедший третьим Чжоу на 11. Макс начал съедать по полторы секунды за круг, что он делал и раньше, но вот почему-то тот же Чжоу тоже отъел у лидирующего Переса секунду. Это как так получилось? А может все же Переса замедлили? Не, не может быть
И потом Сережу поставили на место. Это слишком контрастная картина. Мне смешно от разговоров про то, что Перес перегорел. Когда машина вдруг начала странно ехать, любой начнет нервничать
Кстати, как так получилось, что "великий" поулмен Леклер, сливает аж 0,574 Сайнсу? Ferrari учатся у RB и тоже начинают козни пилотам строить.
Может быть, в том, что у Переса были механические проблемы, его болид зазвали в боксы за 10 минут до окончания сессии, обнаружили утечку масла, и он проехал на 7 кругов меньше Макса? Да не, бред какой-то, загавар!
Что Макс абсолютный топ, но отрыв в 1,5 сек(а то и больше) от Переса они не могут объяснить пилотажем, каким бы гениальным он не был
Очевидно, что когда надо бывает прибавить, разница просто катастрофическая