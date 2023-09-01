Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й
Автодром Монца, Монца
1 сентября 2023 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.22,657 (31 круг)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,046 (27)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,177 (30)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,309 (21)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,532 (27)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,557 (23)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,584 (21)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,612 (25)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,614 (22)
10. Алекс Албон («Уильямс») +0,787 (17)
11. Оскар Пиастри («Макларен») +0,789 (23)
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1,004 (21)
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,176 (28)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,274 (25)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,295 (16)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,410 (22)
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,433 (25)
18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,483 (23)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,560 (24)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,575 (16)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Быки, фуры и мерсы на хардах, основная масса болидов на софтах были.
Все кроме Алонсо, Цуноды, Норриса и Албона на харде.
Цунода, Норрис и Албон на софте.
Алонсо на медиуме.
В целом темп некоторых команд удручает. Понятно, что все придушенные ездят, но все же.