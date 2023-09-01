Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

Теги результаты Гран-при Италии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Автодром Монца, Монца
1 сентября 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.22,657 (31 круг)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,046 (27)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,177 (30)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,309 (21)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,532 (27)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,557 (23)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,584 (21)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,612 (25)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,614 (22)
10. Алекс Албон («Уильямс») +0,787 (17)
11. Оскар Пиастри («Макларен») +0,789 (23)
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1,004 (21)
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,176 (28)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,274 (25)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,295 (16)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,410 (22)
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,433 (25)
18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,483 (23)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,560 (24)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,575 (16)
 

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11 комментариев

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Scorpio
Редакция, когда вы научитесь указывать тип шин?
Быки, фуры и мерсы на хардах, основная масса болидов на софтах были.
+18
-1
+17
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Grigpar
Ответ Scorpio
Редакция, когда вы научитесь указывать тип шин? Быки, фуры и мерсы на хардах, основная масса болидов на софтах были.
10-ка.
Все кроме Алонсо, Цуноды, Норриса и Албона на харде.
Цунода, Норрис и Албон на софте.
Алонсо на медиуме.

В целом темп некоторых команд удручает. Понятно, что все придушенные ездят, но все же.
+4
-1
+3
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Bergkamp007
просто Михаила Ширяева надо уволить и всё
+3
-1
+2
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Andres Dandaras
У Феррари похоже проблема в прохождении поворотов . На прямых с мотором все норм
+1
0
+1
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Scorpio
Ответ Рнпрл Аари
Феррари, многообещающе....
да, неплохо смотрелись
+1
0
+1
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Scorpio
Ответ 7tor
а почему их зовут фурами
да пес их знает) сколько помню на спортсе такое сокращение
+1
0
+1
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Рнпрл Аари
Феррари, многообещающе....
+1
-1
0
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leon74
Макса кто нибудь остановит😀
0
0
0
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7tor
Ответ Scorpio
Редакция, когда вы научитесь указывать тип шин? Быки, фуры и мерсы на хардах, основная масса болидов на софтах были.
а кто такие фуры?
+1
-1
0
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Елена П.
Ответ 7tor
а кто такие фуры?
Феррари
0
0
0
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7tor
Ответ Scorpio
Редакция, когда вы научитесь указывать тип шин? Быки, фуры и мерсы на хардах, основная масса болидов на софтах были.
а почему их зовут фурами
+1
-1
0
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