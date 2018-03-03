В классификации автомобильных гонок Формула 2 считается вторым по значимости чемпионатом после первой Формулы, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации. В этой серии обязательным для всех команд является использование одинаковых шасси, двигателя и наличие единого поставщика шин. Таким образом можно определить более высококлассных гонщиков, многих из которых приглашают в Формулу 1. Все участники выступают на автомобилях Dallara F2 2018. Действующим чемпионом является бразильский пилот Фелипе Другович. В 2023 году проходит седьмой по счету сезон Формулы 2, который состоит из тринадцати этапов. Представляем расписание всех гонок чемпионата.

1 этап, 4–5 марта

Название — Гран-при Бахрейна

Трасса — Международный автодром Бахрейна

Место проведения — Сахир

2 этап, 18–19 марта

Название — Гран-при Саудовской Аравии

Трасса — Городская трасса Джидды

Место проведения — Джидда

3 этап, 1–2 апреля

Название — Гран-при Австралии

Трасса — Альберт-Парк

Место проведения — Мельбурн

4 этап, 19–30 апреля

Название — Гран-при Азербайджана

Трасса — Городская трасса Баку

Место проведения — Баку

5 этап, 27–28 мая

Название — Гран-при Монако

Трасса — Городская трасса Монте-Карло

Место проведения — Монте-Карло

6 этап, 3–4 июня

Название — Гран-при Испании

Трасса — Барселона-Каталунья

Место проведения — Монмело

7 этап, 1–2 июля

Название — Гран-при Австрии

Трасса — Ред Булл Ринг

Место проведения — Шпильберг

8 этап, 8 июля

Название — Гран-при Великобритании

Трасса — Автодром Сильверстоун

Место проведения — Силверстон

9 этап, 22–23 июля

Название — Гран-при Венгрии

Трасса — Хунгароринг

Место проведения — Модьород

10 этап, 29–30 июля

Название — Гран-при Бельгии

Трасса — Спа-Франкоршам

Место проведения — Ставло

11 этап, 26–27 августа

Название — Гран-при Нидерландов

Трасса — Кольцо Зандворт

Место проведения — Зандворт

12 этап, 2-3 сентября

Название — Гран-при Италии

Трасса — Национальный автодром Монцы

Место проведения — Монца

13 этап, 25-26 ноября