Календарь Формулы-2 2023 год — полное расписание этапов Formula 2
В классификации автомобильных гонок Формула 2 считается вторым по значимости чемпионатом после первой Формулы, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации. В этой серии обязательным для всех команд является использование одинаковых шасси, двигателя и наличие единого поставщика шин. Таким образом можно определить более высококлассных гонщиков, многих из которых приглашают в Формулу 1. Все участники выступают на автомобилях Dallara F2 2018. Действующим чемпионом является бразильский пилот Фелипе Другович. В 2023 году проходит седьмой по счету сезон Формулы 2, который состоит из тринадцати этапов. Представляем расписание всех гонок чемпионата.
1 этап, 4–5 марта
- Название — Гран-при Бахрейна
- Трасса — Международный автодром Бахрейна
- Место проведения — Сахир
2 этап, 18–19 марта
- Название — Гран-при Саудовской Аравии
- Трасса — Городская трасса Джидды
- Место проведения — Джидда
3 этап, 1–2 апреля
- Название — Гран-при Австралии
- Трасса — Альберт-Парк
- Место проведения — Мельбурн
4 этап, 19–30 апреля
- Название — Гран-при Азербайджана
- Трасса — Городская трасса Баку
- Место проведения — Баку
5 этап, 27–28 мая
- Название — Гран-при Монако
- Трасса — Городская трасса Монте-Карло
- Место проведения — Монте-Карло
6 этап, 3–4 июня
- Название — Гран-при Испании
- Трасса — Барселона-Каталунья
- Место проведения — Монмело
7 этап, 1–2 июля
- Название — Гран-при Австрии
- Трасса — Ред Булл Ринг
- Место проведения — Шпильберг
8 этап, 8 июля
- Название — Гран-при Великобритании
- Трасса — Автодром Сильверстоун
- Место проведения — Силверстон
9 этап, 22–23 июля
- Название — Гран-при Венгрии
- Трасса — Хунгароринг
- Место проведения — Модьород
10 этап, 29–30 июля
- Название — Гран-при Бельгии
- Трасса — Спа-Франкоршам
- Место проведения — Ставло
11 этап, 26–27 августа
- Название — Гран-при Нидерландов
- Трасса — Кольцо Зандворт
- Место проведения — Зандворт
12 этап, 2-3 сентября
- Название — Гран-при Италии
- Трасса — Национальный автодром Монцы
- Место проведения — Монца
13 этап, 25-26 ноября
- Название — Гран-при Абу-Даби
- Трасса — Яс Марина
- Место проведения — Абу-Даби
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