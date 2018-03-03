Календарь Формулы-2 2023 год — полное расписание этапов Formula 2

Теги Формула-2 Авто

В классификации автомобильных гонок Формула 2 считается вторым по значимости чемпионатом после первой Формулы, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации. В этой серии обязательным для всех команд является использование одинаковых шасси, двигателя и наличие единого поставщика шин. Таким образом можно определить более высококлассных гонщиков, многих из которых приглашают в Формулу 1. Все участники выступают на автомобилях Dallara F2 2018. Действующим чемпионом является бразильский пилот Фелипе Другович. В 2023 году проходит седьмой по счету сезон Формулы 2, который состоит из тринадцати этапов. Представляем расписание всех гонок чемпионата.

 

1 этап, 4–5 марта

  • Название — Гран-при Бахрейна
  • Трасса — Международный автодром Бахрейна
  • Место проведения — Сахир

2 этап, 18–19 марта

  • Название — Гран-при Саудовской Аравии
  • Трасса — Городская трасса Джидды
  • Место проведения — Джидда

3 этап, 1–2 апреля

  • Название — Гран-при Австралии
  • Трасса — Альберт-Парк
  • Место проведения — Мельбурн

4 этап, 19–30 апреля

  • Название — Гран-при Азербайджана
  • Трасса — Городская трасса Баку
  • Место проведения — Баку

5 этап, 27–28 мая

  • Название — Гран-при Монако
  • Трасса — Городская трасса Монте-Карло
  • Место проведения — Монте-Карло

6 этап, 3–4 июня

  • Название — Гран-при Испании
  • Трасса — Барселона-Каталунья
  • Место проведения — Монмело

7 этап, 1–2 июля

  • Название — Гран-при Австрии
  • Трасса — Ред Булл Ринг
  • Место проведения — Шпильберг

8 этап, 8 июля

  • Название — Гран-при Великобритании
  • Трасса — Автодром Сильверстоун
  • Место проведения — Силверстон

9 этап, 22–23 июля

  • Название — Гран-при Венгрии
  • Трасса — Хунгароринг
  • Место проведения — Модьород

10 этап, 29–30 июля

  • Название — Гран-при Бельгии
  • Трасса — Спа-Франкоршам
  • Место проведения — Ставло

11 этап, 26–27 августа

  • Название — Гран-при Нидерландов
  • Трасса — Кольцо Зандворт
  • Место проведения — Зандворт

12 этап, 2-3 сентября

  • Название — Гран-при Италии
  • Трасса — Национальный автодром Монцы
  • Место проведения — Монца

13 этап, 25-26 ноября

  • Название — Гран-при Абу-Даби
  • Трасса — Яс Марина
  • Место проведения — Абу-Даби

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