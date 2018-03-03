У немецкого чемпионата по кузовным гонкам Deutsche Tourenwagen Masters (Немецкий кузовной чемпионат, DTM) давняя история. Проводился он с 1984 по 1996 год, но затем возник перерыв в силу разного рода причин: уменьшение числа команд, невысокая посещаемость и так далее. Но сразу после 1996 года организаторы начали думать как возродить гонки, и в 2000 году это удалось сделать. Сейчас его иногда называют «новый ДТМ». Этапы в основном проходят на немецкий трассах, с 2025 года в каждый этап входят две гонки субботняя и воскресная. Действующим чемпионом является южноафриканец Шелдон ван дер Линде. Представляем вашему вниманию календарь сезона.

1 этап, 26–28 мая

Трасса — Motorsport Arena Oschersleben

Место проведения — Ошерслебен, Германия

2 этап, 23–25 июня

Трасса — Circuit Zandvoort

Место проведения — Зандворт, Нидерланды

3 этап, 7–9 июля

Трасса — Norisring

Место проведения — Нюрнберг, Германия

4 этап, 4–6 августа

Трасса — Nürburgring

Место проведения — Нюрбург, Германия

5 этап, 18–20 августа

Трасса — Lausitzring

Место проведения — Клеттвиц, Германия

6 этап, 8–10 сентября

Трасса — Sachsenring

Место проведения — Хемниц, Германия

7 этап, 22–24 сентября

Трасса — Red Bull Ring

Место проведения — Шпильберг, Австрия

8 этап, 20–22 октября