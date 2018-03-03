Календарь DTM 2023 — расписание всех этапов ДТМ 2023 года
У немецкого чемпионата по кузовным гонкам Deutsche Tourenwagen Masters (Немецкий кузовной чемпионат, DTM) давняя история. Проводился он с 1984 по 1996 год, но затем возник перерыв в силу разного рода причин: уменьшение числа команд, невысокая посещаемость и так далее. Но сразу после 1996 года организаторы начали думать как возродить гонки, и в 2000 году это удалось сделать. Сейчас его иногда называют «новый ДТМ». Этапы в основном проходят на немецкий трассах, с 2025 года в каждый этап входят две гонки субботняя и воскресная. Действующим чемпионом является южноафриканец Шелдон ван дер Линде. Представляем вашему вниманию календарь сезона.
1 этап, 26–28 мая
- Трасса — Motorsport Arena Oschersleben
- Место проведения — Ошерслебен, Германия
2 этап, 23–25 июня
- Трасса — Circuit Zandvoort
- Место проведения — Зандворт, Нидерланды
3 этап, 7–9 июля
- Трасса — Norisring
- Место проведения — Нюрнберг, Германия
4 этап, 4–6 августа
- Трасса — Nürburgring
- Место проведения — Нюрбург, Германия
5 этап, 18–20 августа
- Трасса — Lausitzring
- Место проведения — Клеттвиц, Германия
6 этап, 8–10 сентября
- Трасса — Sachsenring
- Место проведения — Хемниц, Германия
7 этап, 22–24 сентября
- Трасса — Red Bull Ring
- Место проведения — Шпильберг, Австрия
8 этап, 20–22 октября
- Трасса — Hockenheimring
- Место проведения — Хоккенхайм, Германия
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