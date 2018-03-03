Календарь DTM 2023 — расписание всех этапов ДТМ 2023 года

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У немецкого чемпионата по кузовным гонкам Deutsche Tourenwagen Masters (Немецкий кузовной чемпионат, DTM) давняя история. Проводился он с 1984 по 1996 год, но затем возник перерыв в силу разного рода причин: уменьшение числа команд, невысокая посещаемость и так далее. Но сразу после 1996 года организаторы начали думать как возродить гонки, и в 2000 году это удалось сделать. Сейчас его иногда называют «новый ДТМ». Этапы в основном проходят на немецкий трассах, с 2025 года в каждый этап входят две гонки субботняя и воскресная. Действующим чемпионом является южноафриканец Шелдон ван дер Линде. Представляем вашему вниманию календарь сезона.

 

1 этап, 26–28 мая

  • Трасса — Motorsport Arena Oschersleben
  • Место проведения — Ошерслебен, Германия

2 этап, 23–25 июня

  • Трасса — Circuit Zandvoort
  • Место проведения — Зандворт, Нидерланды

3 этап, 7–9 июля

  • Трасса — Norisring
  • Место проведения — Нюрнберг, Германия

4 этап, 4–6 августа

  • Трасса — Nürburgring
  • Место проведения — Нюрбург, Германия

5 этап, 18–20 августа

  • Трасса — Lausitzring
  • Место проведения — Клеттвиц, Германия

6 этап, 8–10 сентября

  • Трасса — Sachsenring
  • Место проведения — Хемниц, Германия

7 этап, 22–24 сентября

  • Трасса — Red Bull Ring
  • Место проведения — Шпильберг, Австрия

8 этап, 20–22 октября

  • Трасса — Hockenheimring
  • Место проведения — Хоккенхайм, Германия

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