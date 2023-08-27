Фредерик Вассер: «Ждали для Леклера остановку гонки красными флагами – но в итоге решили, что лучше сойти»

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Нидерландов, оценив выступление команды.

«Уик-энд получился довольно хаотичным для всех, условия были очень трудными. Из-за контакта с болидом Пиастри Леклер повредил переднее антикрыло на своем, обломки которого оказались под днищем его машины и привело к повреждениям. Мы смогли заменить переднее антикрыло, но с днищем ничего сделать не могли. Мы ждали остановку гонки красными флагами – тогда бы мы смогли отремонтировать днище, но этого все никак не происходило. Поэтому в итоге мы решили, что будет лучше просто сойти с дистанции.

Карлос отлично провел первую часть гонки, но в итоге ему не хватило ресурса шин. И в итоге он финишировал пятым, сумев очень хорошо провести и последний отрезок и удержав позади Хэмилтона и Норриса. В таких условиях всегда есть шанс выступить чуть лучше, но и хуже тоже. Так что отлично поработал», – рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры