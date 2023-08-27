Льюис Хэмилтон о прорыве на 6-е место: «Когда падаешь, важно подниматься»
Льюис Хэмилтон рад, что прорвался на шестое место на Гран-при Нидерландов.
Пилот «Мерседеса» неудачно провел квалификацию и стал 13-м, а в начале гонки опустился на последнюю позицию.
«Ощущения очень хорошие. Я не знал, как пройдет гонка. Ночью я ломал голову: «Где мы свернули не туда? Как мы оказались в таком положении?» Потом я придумывал, как пробиться вперед.
Потом я оказался единственным на «медиуме» и хотел сместить стратегию в сравнении с соперниками вокруг. Пошел дождь, и мы как команда приняли неверное решение. В конечном счете его приняла команда. Мы за это расплатились.
Мы выехали на трассу последними и продолжали погоню, сохраняли спокойствие. Очень хороший пример: когда ты падаешь или спотыкаешься, важно подниматься и бороться. Каждый раз, когда мне приходилось заезжать в боксы, я откатывался назад и продолжал погоню.
Я был очень доволен, когда, например, обогнал «Макларен», что непросто сделать на такой трассе. В конце я был быстрее Сайнса – мне просто нужна была DRS», – поделился мыслями семикратный чемпион «Формулы-1».
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Пит-стопы в районе 3,5. Пипец там расслабон)) вообще тотоху надо убирать хэму лучше идти в фуры на место леклера