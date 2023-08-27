Льюис Хэмилтон о прорыве на 6-е место: «Когда падаешь, важно подниматься»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Гран-при Нидерландов Авто

Льюис Хэмилтон рад, что прорвался на шестое место на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Мерседеса» неудачно провел квалификацию и стал 13-м, а в начале гонки опустился на последнюю позицию.

«Ощущения очень хорошие. Я не знал, как пройдет гонка. Ночью я ломал голову: «Где мы свернули не туда? Как мы оказались в таком положении?» Потом я придумывал, как пробиться вперед.

Потом я оказался единственным на «медиуме» и хотел сместить стратегию в сравнении с соперниками вокруг. Пошел дождь, и мы как команда приняли неверное решение. В конечном счете его приняла команда. Мы за это расплатились.

Мы выехали на трассу последними и продолжали погоню, сохраняли спокойствие. Очень хороший пример: когда ты падаешь или спотыкаешься, важно подниматься и бороться. Каждый раз, когда мне приходилось заезжать в боксы, я откатывался назад и продолжал погоню.

Я был очень доволен, когда, например, обогнал «Макларен», что непросто сделать на такой трассе. В конце я был быстрее Сайнса – мне просто нужна была DRS», – поделился мыслями семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

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7 комментариев

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9f99s5s6fr
Ауф)
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Великий Алонсо
В пацанских цитатниках пересидел
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Streetbor
Джейсон Стейтем от Ф1©
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Мурад Гамидов
Рассел:"Когда поднимаешься, надо падать"
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Шепот Шумов
Добротная гонка от Люиса
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Kappa Pride
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grag68
Кругом синие тучи, все ждут дождя а Льюис стоит на медиуме. Как не додумались нацепить хард Я хз.
Пит-стопы в районе 3,5. Пипец там расслабон)) вообще тотоху надо убирать хэму лучше идти в фуры на место леклера
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