Льюис Хэмилтон о прорыве на 6-е место: «Когда падаешь, важно подниматься»

Льюис Хэмилтон рад, что прорвался на шестое место на Гран-при Нидерландов.

Пилот « » неудачно провел квалификацию и стал 13-м, а в начале гонки опустился на последнюю позицию.

«Ощущения очень хорошие. Я не знал, как пройдет гонка. Ночью я ломал голову: «Где мы свернули не туда? Как мы оказались в таком положении?» Потом я придумывал, как пробиться вперед.

Потом я оказался единственным на «медиуме» и хотел сместить стратегию в сравнении с соперниками вокруг. Пошел дождь, и мы как команда приняли неверное решение. В конечном счете его приняла команда. Мы за это расплатились.

Мы выехали на трассу последними и продолжали погоню, сохраняли спокойствие. Очень хороший пример: когда ты падаешь или спотыкаешься, важно подниматься и бороться. Каждый раз, когда мне приходилось заезжать в боксы, я откатывался назад и продолжал погоню.

Я был очень доволен, когда, например, обогнал « », что непросто сделать на такой трассе. В конце я был быстрее – мне просто нужна была DRS», – поделился мыслями семикратный чемпион «Формулы-1».

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