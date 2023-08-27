Руководитель «Астон Мартин» о подиуме Алонсо: «Упорный труд вновь дает плоды»
Руководитель «Астон Мартин» прокомментировал подиум Фернандо Алонсо.
Испанец завершил Гран-при Нидерландов вторым и принес команде седьмое призовое место в 2023 году. Команда серьезно обновила машину перед второй частью сезона.
«Очень напряженная гонка, условия очень тяжелые.
Это первый признак, что упорный труд вновь дает плоды – теперь надо поддерживать уровень. Сегодня мы должны насладиться тем, чего достигли», – заявил Майк Крак.
Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов
Алонсо завоевал 105-й подиум в карьере и 7-й в 2023 году
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В сегодняшней гонке скиллище Алика и дождь были в приоритете.