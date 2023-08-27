Руководитель «Астон Мартин» о подиуме Алонсо: «Упорный труд вновь дает плоды»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Нидерландов Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» прокомментировал подиум Фернандо Алонсо.

Испанец завершил Гран-при Нидерландов вторым и принес команде седьмое призовое место в 2023 году. Команда серьезно обновила машину перед второй частью сезона.

«Очень напряженная гонка, условия очень тяжелые.

Это первый признак, что упорный труд вновь дает плоды – теперь надо поддерживать уровень. Сегодня мы должны насладиться тем, чего достигли», – заявил Майк Крак.

Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Алонсо завоевал 105-й подиум в карьере и 7-й в 2023 году

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3 комментария

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Xosrov Namazov
Ещё не очень понятен потенциал ваших обновлении.
В сегодняшней гонке скиллище Алика и дождь были в приоритете.
+12
0
+12
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spotlight
Есть ощущение, что если бы Астоны так бездарно не потратили туннельное время на обновления после Канады, то вполне могли бы подъехать максимально близко по темпу к РБ
+2
-2
0
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