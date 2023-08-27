Кристиан Хорнер о повторении рекорда Феттеля: «Тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас»

Руководитель « » похвалил за победу на .

Для голландца она стала девятой подряд – таким образом он повторил рекорд четырехкратного чемпиона .

«Макс отлично постарался. Просто невероятный пилотаж. Все чувствуют, как много от него ждут. Но наблюдать за ним на стартовой решетке, как он уверенно держится… Это правда впечатляет. И он повторил рекорд Себастьяна: тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас», – сказал Хорнер.

Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля