Кристиан Хорнер о повторении рекорда Феттеля: «Тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Нидерландов.
Для голландца она стала девятой подряд – таким образом он повторил рекорд четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.
«Макс отлично постарался. Просто невероятный пилотаж. Все чувствуют, как много от него ждут. Но наблюдать за ним на стартовой решетке, как он уверенно держится… Это правда впечатляет. И он повторил рекорд Себастьяна: тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас», – сказал Хорнер.
Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля
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