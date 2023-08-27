Кристиан Хорнер о повторении рекорда Феттеля: «Тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Нидерландов.

Для голландца она стала девятой подряд – таким образом он повторил рекорд четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

«Макс отлично постарался. Просто невероятный пилотаж. Все чувствуют, как много от него ждут. Но наблюдать за ним на стартовой решетке, как он уверенно держится… Это правда впечатляет. И он повторил рекорд Себастьяна: тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас», – сказал Хорнер.

Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля

3 комментария

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Jurgen Klinsmann
рб сделали очень грамотный ход заманив к себе ньюи. наличие эдриана в команде является практически гарантом что у команды будет топ-болид.
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Kemal Gul
Ответ Jurgen Klinsmann
рб сделали очень грамотный ход заманив к себе ньюи. наличие эдриана в команде является практически гарантом что у команды будет топ-болид.
Ред Булл вообще очень грамотно подходит ко всем своим проектам, с настоящей австрийской расчётливостью. Отсюда и результаты
+5
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ Jurgen Klinsmann
рб сделали очень грамотный ход заманив к себе ньюи. наличие эдриана в команде является практически гарантом что у команды будет топ-болид.
Топ-шасси*
+3
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