Ландо Норрис: «Поборюсь с Ферстаппеном где-то 2 круга, потом он уедет»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Ландо Норрис уверен, что Макс Ферстаппен легко уедет от него в Зандворте.

Гонщик «Макларена» начнет Гран-при Нидерландов вторым, лидер чемпионата из «Ред Булл» – первым.

«Я поборюсь с ним где-то два круга, потом он уедет.

Не буду говорить, что не попытаюсь, но Макс по воскресеньям всегда на другом уровне – это касается деградации шин и гоночного темпа. Так что возможности есть, однако придется тяжело», – сообщил Ландо после квалификации.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

Ландо Норрис: «Всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий