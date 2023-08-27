Ландо Норрис: «Поборюсь с Ферстаппеном где-то 2 круга, потом он уедет»
Ландо Норрис уверен, что Макс Ферстаппен легко уедет от него в Зандворте.
Гонщик «Макларена» начнет Гран-при Нидерландов вторым, лидер чемпионата из «Ред Булл» – первым.
«Я поборюсь с ним где-то два круга, потом он уедет.
Не буду говорить, что не попытаюсь, но Макс по воскресеньям всегда на другом уровне – это касается деградации шин и гоночного темпа. Так что возможности есть, однако придется тяжело», – сообщил Ландо после квалификации.
Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
Ландо Норрис: «Всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает»
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