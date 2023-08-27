Ландо Норрис: «Поборюсь с Ферстаппеном где-то 2 круга, потом он уедет»

Ландо Норрис уверен, что Макс Ферстаппен легко уедет от него в Зандворте.

Гонщик « » начнет Гран-при Нидерландов вторым, лидер чемпионата из « » – первым.

«Я поборюсь с ним где-то два круга, потом он уедет.

Не буду говорить, что не попытаюсь, но Макс по воскресеньям всегда на другом уровне – это касается деградации шин и гоночного темпа. Так что возможности есть, однако придется тяжело», – сообщил Ландо после квалификации.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

Ландо Норрис: «Всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает»

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