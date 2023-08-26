Ландо Норрис: «Всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает»

Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации в Зандворте.

Гонщик « » уступил лишь другу из « » , который начнет домашний Гран-при Нидерландов с поула.

«Здорово. Я все равно доволен. Второе место – хороший результат в таких условиях. Я всегда надеюсь на ошибку Макса, но он ее не допускает, так что я немного разочарован.

Но я очень доволен. Команда сработала прекрасно. Квалификация получилось хаотичной, и у нас снова второе место.

Первая половина [заключительного] круга вышла потрясающей, но вторая стала, пожалуй, одной из худших в моей карьере. Я слишком рано вышел на пик, хотя мне очень нравятся такие условия. Я приму вторую позицию», – заключил Норрис.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

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