Макс Ферстаппен о рекорде по количеству побед подряд: «Феттель написал мне: «Ты хорошо справляешься, продолжай в том же духе»

Пилот « » рассказал, как переписывался с четырехкратным чемпионом «Ф-1» по поводу рекорда по количеству побед подряд.

Феттель одержал девять побед подряд в 2013-м. У Макса же пока только восемь: на Гран-при Нидерландов он может сравняться с Себастьяном, а уже в Монце побить рекорд.

«Где-то после пятой победы подряд он написал мне: «Ты хорошо справляешься, продолжай в том же духе – и ты сделаешь это [побьешь рекорд]». Или что-то в этом роде. Но я бы сказал: «Это же девять побед подряд!»

Это что-то невероятное, я никогда не думал, что смогу выиграть уже восемь гонок подряд. Если завтра все сложится, я поборюсь за следующую победу, но это не то, чем постоянно забита моя голова – типа «я должен сделать это, я должен сделать это».

Я не для того в спорте, чтобы пытаться побить рекорды. Я здесь, чтобы просто побеждать в конкретный момент», – сказал Ферстаппен.

Также Макс поделился мнением касательно грядущей гонки в Нидерландах, которую он начнет с поула. Со второго места стартует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, с третьего – Джордж Расселл из «Мерседеса».

«Я знаю, что они очень хороши на старте. Но, по-моему, нужно просто думать о своей стратегии. Затем, конечно, уже начинаются разные сценарии – в случае если тебя прошли или что-то в этом роде. Существует множество моментов, которые вы учитываете, но, наверное, вы фокусируетесь на своей стратегии, потому что это то, что вы можете контролировать».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й