Тото Вольфф о 13-м месте Хэмилтона в квалификации: «Жаль Льюиса. Мы столкнулись с блокировками, ставшими катастрофой»

Руководитель « » объяснил неудачу в квалификации к Гран-при Нидерландов, где британец стал 13-м.

«Жаль Льюиса, потому что темп был на протяжении всего уик-энда, и оба наших болида могли бы бороться за самые высокие позиции.

В целом, сессия, наверное, получилась смешанной: мы были очень близки к [ставшему вторым ] Норрису и [в то же время] столкнулись с блокировками, ставшими катастрофой во втором сегменте. Во время быстрого круга его [Хэмилтона] заблокировал [Юки] Цунода, выезжавший на финальную прямую, – и это стоило ему [Льюису] позиции.

Он был очень близок к Норрису, а затем его просто отрезали. Но главное здесь – блокировки. В конце нужен один круг, и он [Хэмилтон] не получил его», – сказал Вольфф.

Также Тото прокомментировал третье место :

«У него был сложный уик-энд, но все сложилось хорошо. В конце он был очень быстрым. Мы потеряли две-три десятых секунды в первом секторе, так что это могло быть второе место. Но нам нужно сосредоточиться на победах и не расстраиваться из-за того, стали ли мы вторыми или третьими».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й