Тото Вольфф о 13-м месте Хэмилтона в квалификации: «Жаль Льюиса. Мы столкнулись с блокировками, ставшими катастрофой»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил неудачу Льюиса Хэмилтона в квалификации к Гран-при Нидерландов, где британец стал 13-м.

«Жаль Льюиса, потому что темп был на протяжении всего уик-энда, и оба наших болида могли бы бороться за самые высокие позиции.

В целом, сессия, наверное, получилась смешанной: мы были очень близки к [ставшему вторым Ландо] Норрису и [в то же время] столкнулись с блокировками, ставшими катастрофой во втором сегменте. Во время быстрого круга его [Хэмилтона] заблокировал [Юки] Цунода, выезжавший на финальную прямую, – и это стоило ему [Льюису] позиции.

Он был очень близок к Норрису, а затем его просто отрезали. Но главное здесь – блокировки. В конце нужен один круг, и он [Хэмилтон] не получил его», – сказал Вольфф.

Также Тото прокомментировал третье место Джорджа Расселла:

«У него был сложный уик-энд, но все сложилось хорошо. В конце он был очень быстрым. Мы потеряли две-три десятых секунды в первом секторе, так что это могло быть второе место. Но нам нужно сосредоточиться на победах и не расстраиваться из-за того, стали ли мы вторыми или третьими».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

6 комментариев

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евгений рычков
Тото, успокойся. Даже Хэм никого не обвинил, сам признал, что перегрел шины. Ты бы лучше обновления делал как у Маков, а то не то что бороться с Редбулом, с Маклареном скоро не сможете ничего сделать
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ irs118return
50 ляпов фунтов в год за уровень Цуноды Карл! в этом году Люся и Цунода прям не разлучны в протоколах))
Именно поэтому у Рассела в 1,5 раза меньше очков?
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King_X
Хэм же про шины и машину в целом говорит (дважды причём)
А Тото валит на трафик
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Михаил Пивненко
Ответ irs118return
нет, потому что у Рассела в 1.5 раза хуже машина, и даже на такой умудряется втыкать липовому))
Вам так нравится Рассел без рубашки? Не забрызгайте экран как обычно.
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