Шарль Леклер: «Не поменялся бы с Ферстаппеном местами»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер не хочет выступать в «Ред Булл» вместо Макса Ферстаппена.

Гонщик «Феррари» отметил, что приоритетом для него является завоевание титула в красной машине.

«Я бы не поменялся с ним местами. Я всегда мечтал быть пилотом «Феррари», и моя цель – стать чемпионом мира с «Феррари». Да, сейчас у меня нет болида, который бы позволял сражаться с Максом, но не сомневаюсь, что я на верном пути. У меня нет сожалений, я счастлив в «Феррари», – заявил монегаск в интервью La Repubblica.

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6 комментариев

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Vladimir Chistyakov
да да , сделаем вид , что поверили
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Михаил Пивненко
Марио Фернандес: я никогда не буду играть в России кроме как в ЦСКА.
+1
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DonaldBrashear 2.0
да ты бы и на РБ чемпионом не стал бы, уж в 2021 году точно, яиц нет у Шарля, это очевидно всем и каждому.
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-3
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Akille Varzi
С уважением отношусь к Леклеру, но не люблю заявлений "на публику"...
Если б сейчас Шарль вёл переговоры с Red Bull и такая возможность была бы реальной, возможно я бы оценил такое высказывание, а так...
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Тима Тимощенко
а что ему ещё ответить, сказал бы что поменялся и в феррари это "оценели" бы, а вот спроси это у хэма или алонсо те я думаю без особых терзаний могут поменяться
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мать Зетмира
Ответ DonaldBrashear 2.0
да ты бы и на РБ чемпионом не стал бы, уж в 2021 году точно, яиц нет у Шарля, это очевидно всем и каждому.
А когда я писал об этом после Австрии 2019 - меня жёстко минусовали. Хотя было очевидно с самого начала, что Шарль - несомненно талантливый гонщик, но совершенно без характера.
+1
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