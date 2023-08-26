Шарль Леклер: «Не поменялся бы с Ферстаппеном местами»

Шарль Леклер не хочет выступать в «Ред Булл» вместо Макса Ферстаппена.

Гонщик «Феррари» отметил, что приоритетом для него является завоевание титула в красной машине.

«Я бы не поменялся с ним местами. Я всегда мечтал быть пилотом «Феррари», и моя цель – стать чемпионом мира с «Феррари». Да, сейчас у меня нет болида, который бы позволял сражаться с , но не сомневаюсь, что я на верном пути. У меня нет сожалений, я счастлив в «Феррари», – заявил монегаск в интервью La Repubblica.

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