Энрико Кардиле о машине «Феррари» 2024 года: «Это будет совершенно новый болид»

Теги техника Феррари Формула-1 Авто

Глава отдела разработки шасси «Феррари» Энрико Кардиле рассказал об изменения в конструкции болида 2024 года.

По словам Кардиле, «Феррари» капитально изменит общую концепцию и новая машина не будет эволюционным продолжением болида 2023 года.

«Машина 2024 года будет совсем другой, поскольку в процессе работы над развитием болида этого года мы осознали, что некоторые архитектурные решения оказались неправильными. И они слишком сильно ограничивали возможности для дальнейшего развития.

Машина следующего года не будет эволюционным продолжением машины этого года – в то время как наша нынешняя машина как раз была эволюционным продолжением болида 2022 года. Это будет совершенно новый болид. Новое шасси с другим дизайном, другой конструкцией задней оси, что должно расширить наши возможности для развития концепции», – рассказал Кардиле.

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