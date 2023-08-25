Энрико Кардиле о машине «Феррари» 2024 года: «Это будет совершенно новый болид»
Глава отдела разработки шасси «Феррари» Энрико Кардиле рассказал об изменения в конструкции болида 2024 года.
По словам Кардиле, «Феррари» капитально изменит общую концепцию и новая машина не будет эволюционным продолжением болида 2023 года.
«Машина 2024 года будет совсем другой, поскольку в процессе работы над развитием болида этого года мы осознали, что некоторые архитектурные решения оказались неправильными. И они слишком сильно ограничивали возможности для дальнейшего развития.
Машина следующего года не будет эволюционным продолжением машины этого года – в то время как наша нынешняя машина как раз была эволюционным продолжением болида 2022 года. Это будет совершенно новый болид. Новое шасси с другим дизайном, другой конструкцией задней оси, что должно расширить наши возможности для развития концепции», – рассказал Кардиле.
2 комментария