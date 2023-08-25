Оскар Пиастри о первой крупной аварии: «Полагаю, рано или поздно это должно было случиться»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов.

Пиастри попал в аварию по ходу второй практики и пропустил часть сессии.

«Я просто немного перестарался, слишком агрессивно пытался зайти в поворот, и в результате, к сожалению, врезался в стену. Досадно, что так вышло – и мне жаль, что я добавил ребятам работы (по починке болида), но мы постараемся отыграться.

Полагаю, рано или поздно это должно было случиться, хотя попадать в аварии никому не хочется. Я слишком сильно атаковал, а если перестараться на этой трассе, особенно в этом повороте, можно за это поплатиться. Постараюсь больше так не делать», – рассказал Пиастри.

Пиастри и Риккардо врезались в барьеры в одном повороте, 2-я практика остановлена красными флагами

2 комментария

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Рнпрл Аари
Лучше уж на тестах, да и не особо большая авария была
+2
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+2
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Minuvert
Авария была бы гораздо сильнее, не прими Ден решение уйти в стену
0
0
0
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