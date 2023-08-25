Оскар Пиастри о первой крупной аварии: «Полагаю, рано или поздно это должно было случиться»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Пиастри попал в аварию по ходу второй практики и пропустил часть сессии.

«Я просто немного перестарался, слишком агрессивно пытался зайти в поворот, и в результате, к сожалению, врезался в стену. Досадно, что так вышло – и мне жаль, что я добавил ребятам работы (по починке болида), но мы постараемся отыграться.

Полагаю, рано или поздно это должно было случиться, хотя попадать в аварии никому не хочется. Я слишком сильно атаковал, а если перестараться на этой трассе, особенно в этом повороте, можно за это поплатиться. Постараюсь больше так не делать», – рассказал Пиастри.

Пиастри и Риккардо врезались в барьеры в одном повороте, 2-я практика остановлена красными флагами