Оскар Пиастри о первой крупной аварии: «Полагаю, рано или поздно это должно было случиться»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов.
Пиастри попал в аварию по ходу второй практики и пропустил часть сессии.
«Я просто немного перестарался, слишком агрессивно пытался зайти в поворот, и в результате, к сожалению, врезался в стену. Досадно, что так вышло – и мне жаль, что я добавил ребятам работы (по починке болида), но мы постараемся отыграться.
Полагаю, рано или поздно это должно было случиться, хотя попадать в аварии никому не хочется. Я слишком сильно атаковал, а если перестараться на этой трассе, особенно в этом повороте, можно за это поплатиться. Постараюсь больше так не делать», – рассказал Пиастри.
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