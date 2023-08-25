Лоусон или де Врис выступят за «Альфа Таури», если Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов из-за травмы

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Супер-Формула Гран-при Нидерландов Здоровье Лиам Лоусон Авто

Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо мог получить травму руки в аварии во время второй практики перед Гран-при Нидерландов.

Риккардо отправили в местную больницу, в данный момент «Ред Булл» ждет результатов обследования.

Если австралиец не сможет продолжить выступления, «Ред Булл» будет выбирать между пилотом «Супер-Формулы» Лиамом Лоусоном и экс-гонщиком «Формулы-1» Ником де Врисом, которого в составе «Альфа Таури» заменил Риккардо.

Резервист «Ред Булл» Лоусон находится в Зандворте, а де Врис все еще имеет действующий контракт с австрийцами и может быть вызван на домашнюю гонку.

Гельмут Марко: «Риккардо было очень больно, запястье повреждено, но посмотрим, сможет ли он выступать»

Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов

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5 комментариев

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Mortimer1
Ответ 5hxrb7mywu
На месте де Вриса послал бы их далеко
Сейчас бы еще условия контракта нарушить и на деньги попасть на месте де Вриса, лол)
+2
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+2
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Мадина Уйгурова
Де Врис знает машину, скорее всего он и поедет
+2
-1
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pan_admiral
де Врис? Они блин издеваются?
+1
-1
0
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Никита Гущев
если поедет де Врис, то заедет в очки, как Квят в 2017?
0
0
0
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