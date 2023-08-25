Лоусон или де Врис выступят за «Альфа Таури», если Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов из-за травмы

Гонщик «Альфа Таури» мог получить травму руки в аварии во время второй практики перед Гран-при Нидерландов.

Риккардо отправили в местную больницу, в данный момент «Ред Булл» ждет результатов обследования.

Если австралиец не сможет продолжить выступления, « » будет выбирать между пилотом «Супер-Формулы» и экс-гонщиком «Формулы-1» Ником де , которого в составе « » заменил Риккардо.

Резервист «Ред Булл» Лоусон находится в Зандворте, а де Врис все еще имеет действующий контракт с австрийцами и может быть вызван на домашнюю гонку.

Гельмут Марко: «Риккардо было очень больно, запястье повреждено, но посмотрим, сможет ли он выступать»

Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов

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