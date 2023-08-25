Гельмут Марко: «Риккардо было очень больно, запястье повреждено, но посмотрим, сможет ли он выступать»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Здоровье Авто

Гельмут Марко прокомментировал потенциальную травму Даниэля Риккардо.

Пилот «Альфа Таури» врезался в барьеры во время второй практики перед Гран-при Нидерландов.

«#####, моя рука», – произнес австралиец по радио.

Советник «Ред Булл» предложил дождаться результатов обследования, прежде чем рассуждать о возможной замене.

«Пока мы не знаем точно, в чем дело, но ему было очень больно. Запястье повреждено, но нужно подождать диагноз. Он в больнице.

Для нас это новая ситуация. Сначала мы подождем и посмотрим, что будет с Риккардо, сможет ли он выступать или нет. Потом обсудим [замену]», – заявил Марко в интервью Viaplay.

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