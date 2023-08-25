Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов

Пилот « » мог получить травму в аварии в первой практике перед .

Риккардо врезался в барьеры и по окончании сессии посетил медицинский центр для прохождения обследования.

Как сообщается, Риккардо покинул медицинский центр с перевязанной рукой.

После этого в команде приняли решение отправить Риккардо на дополнительное обследование в ближайшей больнице – у гонщика есть подозрение на растяжение левого запястья.

В том случае, если «Альфа Таури» потребуется замена Риккардо, команда сможет обратиться как к резервному пилоту « » Лиаму Лоусону, который присутствует в паддоке в этот уик-энд, так и к Нику де .

Пиастри и Риккардо врезались в барьеры в одном повороте, 2-я практика остановлена красными флагами