Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов
Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо мог получить травму в аварии в первой практике перед Гран-при Нидерландов.
Риккардо врезался в барьеры и по окончании сессии посетил медицинский центр для прохождения обследования.
Как сообщается, Риккардо покинул медицинский центр с перевязанной рукой.
После этого в команде приняли решение отправить Риккардо на дополнительное обследование в ближайшей больнице – у гонщика есть подозрение на растяжение левого запястья.
В том случае, если «Альфа Таури» потребуется замена Риккардо, команда сможет обратиться как к резервному пилоту «Ред Булл» Лиаму Лоусону, который присутствует в паддоке в этот уик-энд, так и к Нику де Врису.
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Иногда они возвращаются.