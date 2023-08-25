Риккардо мог получить травму руки в аварии в практике перед Гран-при Нидерландов

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо мог получить травму в аварии в первой практике перед Гран-при Нидерландов.

Риккардо врезался в барьеры и по окончании сессии посетил медицинский центр для прохождения обследования.

Как сообщается, Риккардо покинул медицинский центр с перевязанной рукой.

После этого в команде приняли решение отправить Риккардо на дополнительное обследование в ближайшей больнице – у гонщика есть подозрение на растяжение левого запястья.

В том случае, если «Альфа Таури» потребуется замена Риккардо, команда сможет обратиться как к резервному пилоту «Ред Булл» Лиаму Лоусону, который присутствует в паддоке в этот уик-энд, так и к Нику де Врису.

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2 комментария

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orangevirus
Де Вриз.
Иногда они возвращаются.
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White Pardus
Даже если растяжение и/или ушиб, дня для восстановления не хватит
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