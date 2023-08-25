Тото Вольфф: «Нельзя выигрывать каждый год – нужно просто принять это как должное»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Нидерландов Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мыслями после второй практики Гран-при Нидерландов, где Льюис Хэмилтон стал четвертым, а его напарник Джордж Расселл – 14-м.

«Первое место было бы лучше, но [и так] получилось довольно вдохновляюще. Думаю, Хэмилтон был более конкурентоспособным на «медиуме», чем на «софте». Полагаю, завтра увидим. Нужно посмотреть, как все сложится.

По-моему, сейчас больше смысла в том, чтобы делать упор на гонку, нежели на квалификацию. Нельзя выигрывать каждый год – нужно просто принять это как должное», – сказал Вольфф.

Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й

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