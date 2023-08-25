Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й
Зандворт
25 августа 2023 года
2-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,330 (29 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,023 (25)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,269 (30)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,308 (26)
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,390 (30)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,436 (29)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,487 (28)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,505 (30)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,527 (30)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,533 (30)
11. Шарль Леклер («Феррари») +0,585 (29)
12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,604 (31)
13. Эстебан Окон («Альпин») +0,671 (29)
14. Джордж Расселл («Мерседес») +0,679 (27)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,744 (29)
16. Карлос Сайнс («Феррари») +0,763 (30)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,074 (27)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,363 (30)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,571 (6)
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,766 (7)
Пиастри и Риккардо врезались в барьеры в одном повороте, 2-я практика остановлена красными флагами
Гран-при Нидерландов-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 19-й
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