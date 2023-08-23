Фредерик Вассер: «Решение по новому контракту Сайнса должно быть принято до конца этого года»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, как идут переговоры с Карлосом Сайнсом по новому контракту.

Нынешнее соглашение Сайнса с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года. При этом в прессе несколько раз сообщалось о сильно интересе к Сайнсу со стороны «Ауди».

«Думаю, мы с Карлосом полностью сходимся во мнениях – и нам уже раз сто задавали один и тот же вопрос, а мы давали один и тот же ответ.

У нас есть время для обсуждения нового соглашения, текущий контракт действует еще 18 месяцев. И да, обе стороны хотят войти в новый сезон, четко прояснив ситуацию. А значит, решение должно быть принято до конца этого года. Так что у нас есть еще четыре, может пять месяцев, чтобы принять решение.

Но в этом вопросе мы абсолютно едины с Карлосом и его менеджерами, так что обсуждения нового контракта скоро начнутся», – рассказал Вассер.

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