Фредерик Вассер об иске Массы: «Я не большой поклонник идеи менять результаты гонки даже через 15 минут после финиша, не говоря уже про 15 лет»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался об иске, поданном бывшим гонщиком Скудерии Фелипе Массой.
Масса хочет добиться возмещения морального и финансового ущерба, а также признания со стороны ФИА и «Формулы-1» того факта, что именно он должен был стать чемпионом «Формулы-1» 2008 года, если бы не скандальные события на Гран-при Сингапура с умышленной аварией Нельсона Пике-младшего.
На момент аварии Масса лидировал в гонке, но после аварии Пике и появления на трассе машины безопасности ход заезда изменился – победу одержал Фернандо Алонсо, а Масса вообще не сумел заработать очки. На финише сезона Льюис Хэмилтон выиграл чемпионский титул, опередив Массу на один балл.
«Мне кажется, что это очень непростое дело с уникальными обстоятельствами. Тем не менее, я не большой поклонник идеи менять результаты гонки даже через 15 минут после финиша, не говоря уже про 15 лет», – рассказал Вассер.
Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года
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