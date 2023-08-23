Фредерик Вассер об иске Массы: «Я не большой поклонник идеи менять результаты гонки даже через 15 минут после финиша, не говоря уже про 15 лет»

Теги ФИА Феррари Фелипе Масса Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался об иске, поданном бывшим гонщиком Скудерии Фелипе Массой.

Масса хочет добиться возмещения морального и финансового ущерба, а также признания со стороны ФИА и «Формулы-1» того факта, что именно он должен был стать чемпионом «Формулы-1» 2008 года, если бы не скандальные события на Гран-при Сингапура с умышленной аварией Нельсона Пике-младшего.

На момент аварии Масса лидировал в гонке, но после аварии Пике и появления на трассе машины безопасности ход заезда изменился – победу одержал Фернандо Алонсо, а Масса вообще не сумел заработать очки. На финише сезона Льюис Хэмилтон выиграл чемпионский титул, опередив Массу на один балл.

«Мне кажется, что это очень непростое дело с уникальными обстоятельствами. Тем не менее, я не большой поклонник идеи менять результаты гонки даже через 15 минут после финиша, не говоря уже про 15 лет», – рассказал Вассер.

Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года

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