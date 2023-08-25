Гран-при Нидерландов-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 19-й

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Зандворт
25 августа 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.11,852 (30 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,278 (22)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,373 (24)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,471 (27)
5. Алекс Албон («Уильямс») +0,595 (24)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,608 (22)
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,765 (29)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,806 (20)
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,897 (21)
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,950 (28)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,961 (23)
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,043 (29)
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,138 (26)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,470 (29)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,596 (30)
16. Шарль Леклер («Феррари») +1,667 (26)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,974 (20)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,171 (13)
19. Роберт Шварцман («Феррари») +2,951 (25)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (2)
 

После столкновения Хюлькенберга с барьерами 1-я практика в Нидерландах остановлена красными флагами

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5 комментариев

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Incendier Deafening
Вассер превратил Фуры в Альфу)
+2
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Birdman
6 последних мест за Феррари. Красавцы, могете!
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Pilot.Dz
Феррари вижу едут!))
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imeka21
Феррари топ, конечно
Но все-таки ехали на медиумах, а не на софте
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