После столкновения Хюлькенберга с барьерами 1-я практика в Нидерландах остановлена красными флагами

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг вылетел в гравий и доехал до барьеров во время первой тренировки перед Гран-при Нидерландов.

Нико развернулся в предпоследнем повороте и столкнулся с ограждениями. Сессию остановили красными флагами.

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