После столкновения Хюлькенберга с барьерами 1-я практика в Нидерландах остановлена красными флагами

Гонщик «Хааса» вылетел в гравий и доехал до барьеров во время первой тренировки перед .

Нико развернулся в предпоследнем повороте и столкнулся с ограждениями. Сессию остановили красными флагами.

Гюнтер Штайнер о составе «Хааса»: «Не говорил ни с кем кроме Хюлькенберга и Магнуссена. Приглашение новичка – риск»

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