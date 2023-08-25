После столкновения Хюлькенберга с барьерами 1-я практика в Нидерландах остановлена красными флагами
Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг вылетел в гравий и доехал до барьеров во время первой тренировки перед Гран-при Нидерландов.
Нико развернулся в предпоследнем повороте и столкнулся с ограждениями. Сессию остановили красными флагами.
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