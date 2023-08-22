Формула E. Берд перешел в «Макларен» из «Ягуара»
Сэм Берд будет выступать за «Макларен» в «Формуле E» в сезоне-2023/2024.
Ранее британец представлял «Ягуар», где его место занял Ник Кэссиди. Берд заменил в «Макларене» Рене Раста и стал напарником Джейка Хьюза.
Сэм проведет десятый сезон в «Формуле E» – он выступает в электросерии с первой же гонки в истории. На счету Берда 11 побед, 26 подиумов и шесть поулов, лучшая позиция по итогам сезона – третья (2017/2018).
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