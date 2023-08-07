Формула E. Кэссиди ушел из чемпионской «Энвижн» в «Ягуар»

Теги переходы Андретти Автоспорт Сэм Берд Митчелл Эванс Формула E Ник Кэссиди Джейк Деннис Ягуар Формула E Энвижн Авто

«Ягуар» объявил о переходе Ника Кэссиди.

Бывший коллектив Кэссиди «Энвижн» завоевал командный титул по итогам завершившегося сезона-2022/2023, сам Ник стал вице-чемпионом в личном зачете, уступив лишь Джейку Деннису из «Андретти».

В «Ягуаре» новозеландец присоединился к своему соотечественнику Митчу Эвансу и заменил Сэма Берда.

Кэссиди проведет четвертый сезон в электросерии. На счету пилота 12 подиумов, в том числе четыре победы.

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