Себастьян Феттель опроверг переход в «Формулу E»: «Не рассматриваю возвращение в автоспорт в данный момент»
Себастьян Феттель объявил, что не вернется к гонкам в ближайшее время.
Слухи о возможном переходе четырехкратного чемпиона «Формулы-1» в «Формулу E» появились после заявления руководителя команды «Абт».
«Может, [место] отправится в Швейцарию. Там есть пилоты, которые очень преданы вопросам защиты окружающей среды и проводят большую работу в этом плане», – сказал Томас Бирмайер, что было воспринято как намек на переход Феттеля, проживающего в кантоне Тургау.
Феттель сообщил, что не собирается выступать в «Формуле E» или любой другой серии.
«Я не веду переговоров по поводу места гонщика с командой «Формулы E» «Абт» и любой другой командой. Мне приписали слова, и я хотел бы прояснить, что в данный момент не рассматриваю возвращение в автоспорт», – заявил Себастьян.
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и желательно подальше от автоспорта