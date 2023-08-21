Гюнтер Штайнер: «Хаасу» нужно решить проблему с перегревом шин прежде чем переключаться на машину 2024 года»

Руководитель « » рассказал о том, как идет подготовка к сезону-2024.

По словам Штайнера, команда пока не смогла решить проблему с перегревом шин, из-за которой значительно слабее смотрится в гонках относительно своей скорости в квалификациях.

Штайнер отметил, что до тех пор, пока решение не будет найдено, в «Хаасе» не смогут в полной мере переключиться на работу над машиной 2024 года.

«Очевидно, что мы неплохо начали сезон, но затем сразу не смогли справиться со своими проблемами – которые заключаются в перегреве шин. И теперь мы немного отстаем от конкурентов. Мы можем провести очень хорошую квалификацию, а потом очень плохо провести гонку. И вся команда переживает постоянные взлеты и падения – взлет в субботу, а потом падение в воскресенье. С таким трудно справиться.

Мы упорно работаем над решением проблемы и надеемся, что после летнего перерыва в чемпионате у нас получится что-то с этим сделать. Но это непросто. Пока ты не опробуешь решение непосредственно на машине – не узнаешь, сработало ли оно. Можно провести огромное количество симуляций, расчетов и так далее, но тебе необходимо проверить все в работе на машине. Потому что это довольно странная проблема в сравнении с остальными командами.

Думаю, нам нужно решить эту проблему, прежде чем переключаться на машину 2024 года. Да, можно заниматься двумя проектами параллельно, но мы не можем игнорировать эту проблему сейчас и просто готовиться к сезону-2024. Если не разобраться в ней, она может вновь возникнуть уже на машине 2024 года – и тогда вы будете выглядеть глупо. Так что сейчас мы продолжаем работу над машиной 2023 года, чтобы сделать ее лучше», – рассказал Штайнер.

Звезды «Формулы-1» умеют отдыхать: частные самолеты, вечеринки на Ибице и модные диджеи включены