Гюнтер Штайнер: «Хаасу» нужно решить проблему с перегревом шин прежде чем переключаться на машину 2024 года»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, как идет подготовка к сезону-2024.

По словам Штайнера, команда пока не смогла решить проблему с перегревом шин, из-за которой значительно слабее смотрится в гонках относительно своей скорости в квалификациях.

Штайнер отметил, что до тех пор, пока решение не будет найдено, в «Хаасе» не смогут в полной мере переключиться на работу над машиной 2024 года.

«Очевидно, что мы неплохо начали сезон, но затем сразу не смогли справиться со своими проблемами – которые заключаются в перегреве шин. И теперь мы немного отстаем от конкурентов. Мы можем провести очень хорошую квалификацию, а потом очень плохо провести гонку. И вся команда переживает постоянные взлеты и падения – взлет в субботу, а потом падение в воскресенье. С таким трудно справиться.

Мы упорно работаем над решением проблемы и надеемся, что после летнего перерыва в чемпионате у нас получится что-то с этим сделать. Но это непросто. Пока ты не опробуешь решение непосредственно на машине – не узнаешь, сработало ли оно. Можно провести огромное количество симуляций, расчетов и так далее, но тебе необходимо проверить все в работе на машине. Потому что это довольно странная проблема в сравнении с остальными командами.

Думаю, нам нужно решить эту проблему, прежде чем переключаться на машину 2024 года. Да, можно заниматься двумя проектами параллельно, но мы не можем игнорировать эту проблему сейчас и просто готовиться к сезону-2024. Если не разобраться в ней, она может вновь возникнуть уже на машине 2024 года – и тогда вы будете выглядеть глупо. Так что сейчас мы продолжаем работу над машиной 2023 года, чтобы сделать ее лучше», – рассказал Штайнер.

Звезды «Формулы-1» умеют отдыхать: частные самолеты, вечеринки на Ибице и модные диджеи включены

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Nikolaev
Короче, очень не хочется вкладываться в развитие. в 24м тоже будем в хвосте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Что за бред я пролистал? О чем он врёт? Ничего они не могут решить, и ничего делать сами не будут, из Маранелло приедет готовый болид недоферрари 23 года, и с этим они и будут весь сезон ездить, и если фуры решат проблемы с шинами, то и Хаас их решит, но скоростью блистать они не будут. Смысл рассказать эти сказки, как будто Хаас реально что то строит и развивает, хотя даже не имеет для этого ни базы, ни симулятора, ни сотрудников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий