Хейкки Ковалайнен о первом подиуме: «Фактически не спал всю неделю, меня чуть не вырвало в шлем – казалось, все идет не так»

Хейкки Ковалайнен рассказал о тяжелом первом подиуме в «Формуле-1».

На дождевом -2007 на трассе «Фудзи» Ковалайнен за рулем «Рено» уступил лишь будущему напарнику по «Макларену» и опередил пилота « » в борьбе за вторую позицию. Финн, стартовавший 11-м, плохо себя чувствовал по ходу уик-энда и во время самой гонки.

«Я сильно страдал из-за джетлага и фактически не спал всю неделю. Я приехал на решетку на этом скользком треке и не мог ни за кем держаться. Такое ощущение, что сцепления вообще не было. Меня это так раздражало и озадачило, поскольку обычно я люблю дождь. Я сказал инженеру, что все проезжали мимо по пути на решетку, и гонка станет катастрофой, но я попробую.

Заезд начался 20 кругами за машиной безопасности, и мне стало плохо. Мы виляли, замедлялись, пытаясь сохранить температуру тормозов. Меня чуть не вырвало в шлем – пришлось какое-то время не петлять, я чувствовал себя ужасно.

В итоге мы начали гоняться, и я сразу же почувствовал себя лучше. Я ехал за соперниками и думал: «Ладно, все складывается лучше, чем я ожидал».

На последнем круге я сражался с Кими за подиум. Он обогнал меня в левом повороте, однако на выезде я вернул позицию и остался впереди. Такой странный результат после такой чудной недели. Казалось, все идет не так: я чувствовал себя плохо, все складывалось против меня и команды.

[Экс-руководитель « »] Флавио [Бриаторе] уехал посреди гонки, чтобы успеть на самолет. Полагаю, в тот момент надежд у него было немного, когда мы располагались на шестом или седьмом месте. После Гран-при он позвонил мне и сказал: «Классная гонка, прости, что меня не было», – поделился воспоминаниями бывший пилот «Ф-1».

Хейкки Ковалайнен о замене Алонсо: «У меня не такой сильный характер. «Макларену» был нужен командный игрок, не создающий проблем»