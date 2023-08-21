Хейкки Ковалайнен о первом подиуме: «Фактически не спал всю неделю, меня чуть не вырвало в шлем – казалось, все идет не так»

Теги Гран-при Японии Флавио Бриаторе Хейкки Ковалайнен Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Рено Фудзи Авто

Хейкки Ковалайнен рассказал о тяжелом первом подиуме в «Формуле-1».

На дождевом Гран-при Японии-2007 на трассе «Фудзи» Ковалайнен за рулем «Рено» уступил лишь будущему напарнику по «Макларену» Льюису Хэмилтону и опередил пилота «Феррари» Кими Райкконена в борьбе за вторую позицию. Финн, стартовавший 11-м, плохо себя чувствовал по ходу уик-энда и во время самой гонки.

«Я сильно страдал из-за джетлага и фактически не спал всю неделю. Я приехал на решетку на этом скользком треке и не мог ни за кем держаться. Такое ощущение, что сцепления вообще не было. Меня это так раздражало и озадачило, поскольку обычно я люблю дождь. Я сказал инженеру, что все проезжали мимо по пути на решетку, и гонка станет катастрофой, но я попробую.

Заезд начался 20 кругами за машиной безопасности, и мне стало плохо. Мы виляли, замедлялись, пытаясь сохранить температуру тормозов. Меня чуть не вырвало в шлем – пришлось какое-то время не петлять, я чувствовал себя ужасно.

В итоге мы начали гоняться, и я сразу же почувствовал себя лучше. Я ехал за соперниками и думал: «Ладно, все складывается лучше, чем я ожидал».

На последнем круге я сражался с Кими за подиум. Он обогнал меня в левом повороте, однако на выезде я вернул позицию и остался впереди. Такой странный результат после такой чудной недели. Казалось, все идет не так: я чувствовал себя плохо, все складывалось против меня и команды.

[Экс-руководитель «Рено»] Флавио [Бриаторе] уехал посреди гонки, чтобы успеть на самолет. Полагаю, в тот момент надежд у него было немного, когда мы располагались на шестом или седьмом месте. После Гран-при он позвонил мне и сказал: «Классная гонка, прости, что меня не было», – поделился воспоминаниями бывший пилот «Ф-1».

Хейкки Ковалайнен о замене Алонсо: «У меня не такой сильный характер. «Макларену» был нужен командный игрок, не создающий проблем»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий