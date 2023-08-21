MotoGP. Фабио Куартараро: «Баньяя как Ферстаппен. И на лучшем байке можно не давать результат»

Фабио Куартараро сравнил лидеров MotoGP и «Формулы-1».

По словам гонщика «Ямахи», действующий чемпион из « » напоминает ему доминирующего в «Ф-1» пилота «Ред Булл» .

Отрыв Баньяя в MotoGP составляет 62 очка после десяти этапов, Ферстаппена в «Ф-1» – 125 после 12 Гран-при.

ответил на вопрос, способен ли кто-либо остановить итальянца в нынешнем сезоне.

«Нет. Думаю, сейчас он в каком-то смысле как Ферстаппен. Да, у него лучший байк, но и на лучшем байке можно не давать результат. Это сочетание факторов. Когда обретаешь уверенность в байке, когда побеждаешь, побеждаешь и побеждаешь, возникает ощущение, что тебя невозможно остановить.

Такое у него теперь ощущение. Кажется, что ему легко управлять байком, он понимает, как его использовать. Прямо сейчас я не вижу никого, кто мог бы оказаться быстрее», – заявил Фабио.

MotoGP. Гран-при Австрии. Баньяя выиграл гонку, Биндер – 2-й, Беццекки – 3-й

Директор Гран-при Нидерландов: «Неочевидно, что Ферстаппен победит, руля одной рукой. «Ред Булл» будет тяжело»