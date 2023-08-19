Гюнтер Штайнер: «Если Гран-при станет больше 24 за сезон, командам придется содержать два состава гоночного персонала»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об увеличении количества Гран-при в сезоне «Формулы-1».

По словам Штайнера, если гонок в сезоне станет больше 24-х, командам придется ротировать персонал, что приведет к значительному увеличению расходов.

«При той бизнес-модели, которая существует сейчас, 24 Гран-при за сезон – это предельное количество. Если гонок станет больше, командам придется делать большой шаг вперед с точки зрения финансовых затрат, чтобы содержать два состава гоночного персонала (инженеров и механиков, которые ездят на Гран-при). В противном случае привлечь людей работать в «Формуле-1» станет очень трудно.

Потому что это требует усилий. Со своей стороны я вижу, что я, например, перед Гран-при приезжаю на автодром в среду, а некоторые сотрудники, которые занимаются той же подготовкой на месте, порой вынуждены проводить в постоянных разъездах по несколько месяцев подряд.

Это очень долго, и понятно, что этим людям сложнее справляться с работой, чем мне. Хотя и нам непросто проводить в разъездах 24 уик-энда в году.

Некоторым нравится ротация персонала. Мы тоже стараемся это делать – например, для сотрудников отдела IT, у них просто больше возможностей для ротации.

А вот механиков и инженеров трудно ротировать. У нас есть несколько инженеров, которые подвергаются ротации, но это люди, работающие в отделе производительности. А вот ротировать гоночных инженеров очень непросто – потому что это осложнит жизнь гонщикам. Многие механики предпочитают проводить все гонки, потому что им просто это нравится – работать в команде, с машиной.

Иногда, если у человека дома что-то происходит – ну, например, свадьба, – то у нас есть возможность поменять расписание. Но это не похоже на запланированный график, который будет необходим для двух бригад, если количество Гран-при превысит цифру 24», – рассказал Штайнер.

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3 комментария

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Le Chan
Идеально это от 16 до 20 гран при за сезон
Не надо превращать Ф1 в Наскар
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Рнпрл Аари
24 да это максимум, и перерывов между ГП много не будет и команды вроде как довольны, всем хорошо
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Роман
Ответ Le Chan
Идеально это от 16 до 20 гран при за сезон Не надо превращать Ф1 в Наскар
весь европейский спорт планомерно движется в сторону американской модели ведения бизнеса
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