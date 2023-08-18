Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Если Вольфф ни разу не посадит Шумахера за руль «Мерседеса», Мику будет трудно вернуться в «Ф-1»

Теги Альфа Таури Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Даниэль Риккардо Мик Шумахер Авто

Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер высказался о карьерных перспективах Мика Шумахера.

Немец, который в данный момент является резервным пилотом «Мерседеса», в теории мог занять место в «Альфа Таури», когда команда искала замену Нику де Врису. В частности, о Шумахере хорошо отзывался руководитель команды Франц Тост.

Но в итоге, учитывая статус немца как пилота «Мерседеса», выбор был сделан в пользу Даниэля Риккардо.

Байер считает, что Шумахеру будет трудно вернуться в «Формулу-1» в 2024 году, учитывая острую нехватку практики за рулем болида – немец провел за «Мерседес» только шинные тесты в июне, проехав в общей сложности 150 кругов.

«В этом и заключается его проблема – как Мику доказать, что он может быть быстр? Если Тото Вольфф ни разу не посадит Мика за руль «Мерседеса», ему будет трудно это сделать», – рассказал Байер.

До «Ф-1» Михаэль Шумахер гонялся в «кузовах» с рекламой пылесосов. Вынес главного соперника своего завода в первом же заезде!

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ Batt Monner
Вместо Сарджента посадить можно на пару гонок, хуже не будет
Сарджент болиды пополам не раскладывает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий