Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Если Вольфф ни разу не посадит Шумахера за руль «Мерседеса», Мику будет трудно вернуться в «Ф-1»

Исполнительный директор « » Питер Байер высказался о карьерных перспективах .

Немец, который в данный момент является резервным пилотом «Мерседеса», в теории мог занять место в «Альфа Таури», когда команда искала замену Нику де Врису. В частности, о Шумахере хорошо отзывался руководитель команды Франц Тост.

Но в итоге, учитывая статус немца как пилота «Мерседеса», выбор был сделан в пользу .

Байер считает, что Шумахеру будет трудно вернуться в «Формулу-1» в 2024 году, учитывая острую нехватку практики за рулем болида – немец провел за «Мерседес» только шинные тесты в июне, проехав в общей сложности 150 кругов.

«В этом и заключается его проблема – как Мику доказать, что он может быть быстр? Если Тото ни разу не посадит Мика за руль « », ему будет трудно это сделать», – рассказал Байер.

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