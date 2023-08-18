Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Если Вольфф ни разу не посадит Шумахера за руль «Мерседеса», Мику будет трудно вернуться в «Ф-1»
Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер высказался о карьерных перспективах Мика Шумахера.
Немец, который в данный момент является резервным пилотом «Мерседеса», в теории мог занять место в «Альфа Таури», когда команда искала замену Нику де Врису. В частности, о Шумахере хорошо отзывался руководитель команды Франц Тост.
Но в итоге, учитывая статус немца как пилота «Мерседеса», выбор был сделан в пользу Даниэля Риккардо.
Байер считает, что Шумахеру будет трудно вернуться в «Формулу-1» в 2024 году, учитывая острую нехватку практики за рулем болида – немец провел за «Мерседес» только шинные тесты в июне, проехав в общей сложности 150 кругов.
«В этом и заключается его проблема – как Мику доказать, что он может быть быстр? Если Тото Вольфф ни разу не посадит Мика за руль «Мерседеса», ему будет трудно это сделать», – рассказал Байер.
До «Ф-1» Михаэль Шумахер гонялся в «кузовах» с рекламой пылесосов. Вынес главного соперника своего завода в первом же заезде!
2 комментария