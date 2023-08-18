Карлос Сайнс: «Феррари» нужно принять то, что сейчас мы ведем такую борьбу – и что порой 3-е место может смениться 8-м»

Пилот «Феррари» считает, что команда должна принять свое текущее положение в чемпионате.

По словам Сайнса, в условия повышения плотности результатом и сокращения отрывов между командами – без учета «Ред Булл», – « » стоит спокойнее относиться к тому, что на каких-то Гран-при команда способна бороться максимум за пятое место.

«Очевидно, что начало сезона получилось относительно разочаровывающим, когда мы поняли, насколько далеко впереди находится «Ред Булл» и насколько трудно нам будет бросить им вызов.

Думаю, все мы ожидали, что наша машина окажется более конкурентоспособной, что мы сами окажемся более конкурентоспособными, учитывая то, что плотность команд в пелотона заметно выросла.

И сейчас вы можете переживать очень сильные перепады формы – в один уик-энд вы можете быть третьими, а в другой оказаться восьмыми. При этом в пересчете на производительность речь идет о том, что вы будете либо на 0,1 секунды быстрее основной группы, либо на 0,1 секунды медленнее.

Однако в «Феррари», когда 3-е место сменяется 8-м, на конечный результат смотрят совсем иначе. И нам просто нужно принять то, что сейчас мы ведем такую борьбу. И если в какой-то уик-энд нам придется бороться максимум за пятое место, мы должны радоваться тому факту, что выжали максимум с учетом сложившихся условий», – рассказал Сайнс.

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