Шарль Леклер о возможных трениях с Сайнсом: «Мне кажется, что ситуацию сильно раздули, сделали из мухи слона»
Леклер о трениях с Сайнсом: «Пресса сделала из мухи слона».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер опроверг предположения о натянутости отношений с напарником Карлосом Сайнсом.
О том, что между Леклером и Сайнсом могут существовать трениях, журналисты сделали вывод на основе нескольких гонок сезона.
Например, на этапе в Австралии Леклер был недоволен тем, что Сайнс не помог ему слип-стримом в квалификации, несмотря на наличие такой договоренности.
На Гран-при Австрии Сайнс просил команду о том, чтобы Леклер пропустил его вперед в начале заезда, но этого не случилось.
На Гран-при Великобритании оба гонщика высказали недовольство в адрес друг друга из-за борьбы за место на трассе.
«Я достаточно активен в соцсетях, поэтому вижу и слышу, что говорят в прессе и так далее. Мне кажется, в данном случае ситуацию сильно раздули, сделали из мухи слона. У нас с Карлосом отличные отношения.
Мы знаем, как работать сообща за пределами кокпита болида, мы хорошо ладим, потому что у нас много общих интересов. И в то же время между нами существует серьезная конкуренция. Но мы ведь выступаем в «Формуле-1», а я люблю гонки в том числе за конкуренцию. И мне кажется, что такая конкуренция – это здорово.
Да, иногда в разговорах по радио могут возникать какие-то спорные ситуации. Но это происходит просто потому, что мы оба стремимся добиться максимально возможного результата. Так что это нормально.
Также мне кажется, что вся эта ситуация в том числе связана с тем, что «Феррари» постоянно находится под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Вероятно, внимание к «Феррари» выше, чем к любой другой команде. Так что все нормально. В конце концов, внутри команды мы сами знаем, что у нас хорошие отношения, и мы работаем сообща над достижением общих целей», – рассказал Леклер.
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