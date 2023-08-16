Карун Чандок: «Результаты «Альпин» недостаточно хороши – и боюсь, они и дальше будут приглашать менеджеров не из мира «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о перспективах «Альпин».

Чандок считает, что перестановки в руководстве вряд ли помогут команде встать на правильный путь и что в итоге это может закончиться уходом команды из «Ф-1».

«Реальность такова, что «Альпин» – шестая по рангу команда на стартовой решетке, с шестой по скорости машиной. И при этом « » – третий крупнейший автомобильный бренд в мире. Их результаты явно недостаточно хороши. И я опасаюсь, что они и дальше будут приглашать в команду менеджеров не из мира автоспорта и «Формулы-1».

Может посмотреть на то, кто руководит некоторыми департаментами в Энстоуне – эти люди пришли из подразделения дорожных автомобилей. Возможно, сейчас вы начнете задаваться вопросом, что происходит с корпорацией «Рено» – и что то же самое 20 лет назад произошло с «Тойотой». То есть они идут либо по пути того, что рано или поздно бросят полотенце на ринг и сдадутся, либо будут развиваться по корпоративному пути, который, я уверен, тоже не будет работать.

При этом из « » ушло три ключевых фигуры. Алан Пермейн проработал в Энстоуне 33 года, а , похоже, вообще ушел сам (в «Уильямс») и его никто не выгонял. На мой взгляд, они лишились очень важных для операционной деятельности команды людей», – рассказал Чандок.

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