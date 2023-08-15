Марио Андретти о преимуществе Ферстаппена: «Мне кажется, «Ф-1» остается интересной – например, как долго Макс сможет доминировать»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года высказался о выступлениях в нынешнем сезоне.

Андретти отметил, что впечатлен формой Ферстаппена и с интересом следит за гонками:

«Честно говоря, достаточно посмотреть на его достижения и на то, как сильно он повзрослел за столь короткий промежуток времени. Он великолепно справляется, хотя на него оказывается сильное давление, но несмотря на это он все равно не допускает ошибок.

Сейчас ему брошен вызов, без сомнений, и это нелегко. Стоит признать, что его напарник по команде Серхио Перес – очень хороший гонщик, которые уже продемонстрировал свое мастерство. Но Макс все-таки является первым номером команды и получает всю поддержку.

Но в то же время Макс уже показал, что способен справиться с любой задачей, вне зависимости от обстоятельств, и я не думаю, что от гонщика вообще можно ожидать чего-то большего. Так что да, сейчас Макс смотрится действительно впечатляюще».

Андретти при этом не считает, что доминирование Ферстаппена и предсказуемость результатов могут негативно сказаться на зрительском интересе к «Ф-1»:

«У каждого болельщика свой взгляд на такие вещи. Лично мне кажется, что « » остается интересной – и интерес в том, например, как долго Макс сможет продолжать доминирование.

Сейчас Макс творит историю и это прекрасно – зная о том, насколько непростая перед ним стоит задача, вы должны отдать ему должное.

Ну и остальные участники тоже явно не сидят на месте, так что рано или поздно наступит момент, когда Максу бросят вызов, и все захотят увидеть этот момент – так что болельщикам есть чего ждать».

Где сейчас гонщики из России, светившие в «Формуле-1» или около нее