«Лучшее место, которое технически доступно на сезон-2024 – это «Мерседес». Лоренс Барретто – о будущем Льюиса Хэмилтона

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о переговорах с « » по новому контракту.

Барретто уверен, что стороны в итоге придут к соглашению и Хэмилтон продолжит выступать на «Мерседес». При этом нынешнее соглашение Льюиса с немецкой командой истекает в конце года.

«Лучшее место в пелотоне, которое технически доступно на сезон-2024 – это место в «Мерседесе» рядом с Джорджем Расселлом. Но в реальности мы скорее говорим не «если», а «когда» Льюис Хэмилтон все-таки поставит свою подпись под новым контрактом и продлит свое пребывание в «Мерседесе».

Как кажется, ни босс «Мерседеса» , ни сам Хэмилтон не придают особого значения тому, что на согласование нового контракта уходит столько времени. При этом оба уже заявляли, что ключевые вопросы – зарплата и длина контракта, – уже согласованы. И по словам Вольффа устранить осталось лишь «разные мелочи», после чего контракт будет подписан.

При этом Хэмилтон за карьеру уже неоднократно затягивал с подписанием новых контрактов. В 2021 году он подписал нового соглашение буквально накануне начала предсезонных тестов. А всего шесть месяцев спустя продлил контракт на два года – до конца сезона-2023», – рассказал Барретто.

Главная интрига трансферного лета «Ф-1»: останется ли все-таки Хэмилтон? «Мерседесу» стоит искать замену?