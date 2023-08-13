«Лучшее место, которое технически доступно на сезон-2024 – это «Мерседес». Лоренс Барретто – о будущем Льюиса Хэмилтона
Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о переговорах Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» по новому контракту.
Барретто уверен, что стороны в итоге придут к соглашению и Хэмилтон продолжит выступать на «Мерседес». При этом нынешнее соглашение Льюиса с немецкой командой истекает в конце года.
«Лучшее место в пелотоне, которое технически доступно на сезон-2024 – это место в «Мерседесе» рядом с Джорджем Расселлом. Но в реальности мы скорее говорим не «если», а «когда» Льюис Хэмилтон все-таки поставит свою подпись под новым контрактом и продлит свое пребывание в «Мерседесе».
Как кажется, ни босс «Мерседеса» Тото Вольфф, ни сам Хэмилтон не придают особого значения тому, что на согласование нового контракта уходит столько времени. При этом оба уже заявляли, что ключевые вопросы – зарплата и длина контракта, – уже согласованы. И по словам Вольффа устранить осталось лишь «разные мелочи», после чего контракт будет подписан.
При этом Хэмилтон за карьеру уже неоднократно затягивал с подписанием новых контрактов. В 2021 году он подписал нового соглашение буквально накануне начала предсезонных тестов. А всего шесть месяцев спустя продлил контракт на два года – до конца сезона-2023», – рассказал Барретто.
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