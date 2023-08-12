Фредерик Вассер: «Если начать менять регламент каждую неделю только из-за того, что у кого-то возникают проблемы, это положит конец стабильности «Ф-1»

Теги ФИА Феррари Уильямс Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Фредерик Вассер Джеймс Воулз Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о предложения внесения поправок в финансовый регламент «Формулы-1».

По условиям текущего регламента, в рамках ограничения бюджетов, команде разрешается инвестировать в капитал не более $36 млн в течение четырехлетнего периода.

По словам руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза, этой суммы явно недостаточно для того, чтобы команда могла достаточно оперативно отыграть технологическое отставание от конкурентов. Позже Воулза поддержал и босс «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Моя позиция такова, что у нас есть регламент, который мы и так уже много раз меняли. И для меня текущее хорошее положение «Формулы-1» – это как раз результат стабильности. Если начать менять регламент каждую неделю только из-за того, что у кого-то возникают проблемы или кто-то хочет во что-то инвестировать, это положит конец стабильности.

Сегодня «Уильямс» хочет новую ERP-систему, завтра кто-нибудь захочет купить новые грузовики, потом кто-то захочет построить новую версию симулятора – это бесконечный процесс.

Мы должны четко понимать, что введение ограничения бюджетов команд стал самым большим шагом вперед для «Формулы-1» с точки зрения достижения стабильности, сближения команд по скорости, прибыльности команд. И если мы поддержим это предложение и пойдем в этом направлении, это станет концом для правила ограничения бюджетов», – рассказал Вассер.

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