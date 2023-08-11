Джордж Расселл о формате уик-энда со спринтом: «Мне до сих пор не нравится, что тебе запрещается менять настройки болида уже после первой практики»

Пилот « » высказался о формате гоночного уик-энда, предусматривающего спринт-заезды.

В нынешних условиях участники проводят всего одну пятничную практику, после чего для команд начинает действовать правило «закрытого парка», в рамках которых им запрещается менять настройки болидов.

Расселл считает, что хотя данный элемент добавляет гонкам непредсказуемости, в будущем регламент стоило бы пересмотреть и разрешить командам каким-то образом менять настройки машин.

«Это может быть очень непросто. Мне до сих пор не нравится тот факт, что тебе запрещается менять настройки болида уже после первой практики. Да, это добавляет фактор неизвестности, что может делать гонки более захватывающими.

Но это все равно, что дать теннисисту ракетку за час до начала финала «Уимблдона» и сказать ему: «Вот, держи, иди и действуй». И не разрешить даже потренироваться. То есть в других видах спорта таких вещей не бывает. Да, я понимаю, почему мы делаем именно так. Но было бы неплохо добавить возможность вносить изменения в какой-то момент уик-энда», – рассказал Расселл.

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