Фредерик Вассер о отставании «Альпин» в мощности двигателя: «Решение не должно быть чем-то вроде разрешения увеличить расход топлива в гонке»

Теги Феррари Формула-1 Рено Фредерик Вассер Альпин Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал вопрос отставания «Рено» по мощности двигателя от конкурентов.

В данный момент в «Формуле-1» и ФИА обсуждается вопрос того, стоит ли разрешить «Рено» (единственной командой, которая пользуется их двигателями, является «Альпин») доработать свой двигатель с целью повышения мощности.

В «Ф-1» уже действует запрет на дальнейшую разработку моторов – улучшения допускаются только в том случае, если они ведут к повышению надежности.

«Когда мы принимали решение о заморозке дальнейшего развития двигателей, мы действительно принимали во внимание особые обстоятельства, при которых отстающим может быть оказана помощь.

При этом я не уверен, что «Рено» на самом деле находится так уж далеко позади нас. Но тут у нас нет точных цифр. И если мы собираемся что-то предпринять, это не должно быть что-то вроде разрешения увеличить расход топлива по ходу гонки. Ведь у нас уже есть схема работы в аэродинамической трубе, где команды, расположенные на более низких местах в чемпионате, получают больше времени на работу в аэротрубе.

Вы должны помогать командам развиваться, а не просто давать им преимущество. Именно так достигается правильный баланс», – рассказал Вассер.

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