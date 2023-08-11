Фредерик Вассер о отставании «Альпин» в мощности двигателя: «Решение не должно быть чем-то вроде разрешения увеличить расход топлива в гонке»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал вопрос отставания «Рено» по мощности двигателя от конкурентов.
В данный момент в «Формуле-1» и ФИА обсуждается вопрос того, стоит ли разрешить «Рено» (единственной командой, которая пользуется их двигателями, является «Альпин») доработать свой двигатель с целью повышения мощности.
В «Ф-1» уже действует запрет на дальнейшую разработку моторов – улучшения допускаются только в том случае, если они ведут к повышению надежности.
«Когда мы принимали решение о заморозке дальнейшего развития двигателей, мы действительно принимали во внимание особые обстоятельства, при которых отстающим может быть оказана помощь.
При этом я не уверен, что «Рено» на самом деле находится так уж далеко позади нас. Но тут у нас нет точных цифр. И если мы собираемся что-то предпринять, это не должно быть что-то вроде разрешения увеличить расход топлива по ходу гонки. Ведь у нас уже есть схема работы в аэродинамической трубе, где команды, расположенные на более низких местах в чемпионате, получают больше времени на работу в аэротрубе.
Вы должны помогать командам развиваться, а не просто давать им преимущество. Именно так достигается правильный баланс», – рассказал Вассер.
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