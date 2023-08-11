Лука ди Монтедземоло: «Мечтаю о «Феррари», которая борется за титул до самой последней гонки сезона»

Бывший президент « » ди Монтедземоло поделился мнением о текущем положении команды.

Ди Монтедземоло отметил, что хотел бы видеть «Феррари» в борьбе за чемпионский титул:

«Как болельщик я не мечтаю о «Феррари», которая всегда побеждает. Я мечтаю о команде, которая борется за чемпионский титул до самой последней гонки. Как было в 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2012 годах. Вы можете проиграть, но сделать это как герои, а не как статисты».

Также ди Монтедземоло считает, что руководству «Феррари» стоит сохранить и строить команду вокруг монегаска:

«Он очень хорош, и я не думаю, что на рынке есть свободные гонщики сильнее него. Тем не менее, сейчас то, кто находится за рулем красных болидов – это наименьшая из проблем. Как президенту мне удалось создать настоящую команду мечты – от и Жана Тодта, до и Рори Берна».

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