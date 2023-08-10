MotoGP. Чемпион WSBK Баутиста проведет Гран-при Малайзии за рулем «Дукати»

вновь проведет гонку MotoGP.

Действующий чемпион мира по Супербайку (WSBK) выступит на за рулем « » по уайлд-кард.

Этап состоится 10-12 ноября, по завершении сезона чемпионата мира по Супербайку.

Баутиста гонялся в MotoGP в 2010-2018 годах, на счету испанца три подиума.

MotoGP. «Грезини» отсылкой к Неймару объявила о контракте с Алексом Маркесом: «Он остается»

Дебютант «Ф-1» похвастался фоткой на гоночном мотоцикле. Тут же отчитан мамой в комментариях!