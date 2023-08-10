MotoGP. «Грезини» отсылкой к Неймару объявила о контракте с Алексом Маркесом: «Он остается»

Теги чемпионат мира MotoGP Грезини Алекс Маркес Авто

«Грезини» оригинальным образом объявила о новой сделке с Алексом Маркесом.

Маркес продолжит выступать за команду из Фаэнцы в 2024 и 2025 годах. Алекс представляет «Грезини» с начала сезона-2023, на его счету одна победа в спринте и один подиум в главной гонке в нынешнем году.

«Грезини» выложила фото Маркеса с руководительницей коллектива Надей Падовани и легендарное изображение Неймара с Жераром Пике перед уходом бразильца из «Барселоны» в ПСЖ.

«Se queda! Он остается!» – написала команда.

Пике выложил фотографию с Неймаром: «Он остается»

Дебютант «Ф-1» похвастался фоткой на гоночном мотоцикле. Тут же отчитан мамой в комментариях!

Изображение: соцсети команды «Грезини»

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