Кристиан Хорнер: «Не говорю Вольффу разобраться с ###### машиной на каждом собрании»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф фильмы Авто

Кристиан Хорнер признался, что способен без мата общаться с Тото Вольффом.

В сериале Drive to Survive показана перепалка между руководителями «Ред Булл» и «Мерседеса» по поводу галопирования болидов. В ответ на претензии со стороны Вольффа Хорнер произнес:

«Поменяй свою машину. У тебя проблема – поменяй свою ###### машину».

«Сам поменяй свою машину, потому что Чеко [Перес] сказал, что болид в #####. Я это распечатал», – отреагировал на это Тото.

Глава команды «Ред Булл» прокомментировал эпизод в подкасте Unlapped:

«Я не говорю ему разобраться с ###### машиной на каждом собрании. Да, временами они бывают напряженными, но в «Формуле-1» должны быть здоровые споры. И, на мой взгляд, по большей части встречи довольно конструктивные».

Тото Вольфф: «Сожалею, что назвал Хорнера пустозвоном, который часто болтает перед камерой»

«Типичный Тото, сосредоточенный на реализации собственных целей». Хорнер ответил Вольффу на фразу про попытки «убить» моторный регламент-2026

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