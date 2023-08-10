Кристиан Хорнер: «Не говорю Вольффу разобраться с ###### машиной на каждом собрании»

Кристиан Хорнер признался, что способен без мата общаться с Тото Вольффом.

В сериале Drive to Survive показана перепалка между руководителями «Ред Булл» и « » по поводу галопирования болидов. В ответ на претензии со стороны Вольффа Хорнер произнес:

«Поменяй свою машину. У тебя проблема – поменяй свою ###### машину».

«Сам поменяй свою машину, потому что Чеко [Перес] сказал, что болид в #####. Я это распечатал», – отреагировал на это Тото.

Глава команды « » прокомментировал эпизод в подкасте Unlapped:

«Я не говорю ему разобраться с ###### машиной на каждом собрании. Да, временами они бывают напряженными, но в «Формуле-1» должны быть здоровые споры. И, на мой взгляд, по большей части встречи довольно конструктивные».

Тото Вольфф: «Сожалею, что назвал Хорнера пустозвоном, который часто болтает перед камерой»

«Типичный Тото, сосредоточенный на реализации собственных целей». Хорнер ответил Вольффу на фразу про попытки «убить» моторный регламент-2026