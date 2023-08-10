Алекс Албон: «С апреля работаю над болидом «Уильямса» на сезон-2024»

Алекс Албон сообщил, что давно приступил к работе над болидом «Уильямса» 2024 года.

Гонщик британской команды привел к пример прогресс « », рассуждая о создании новой машины.

« [Норрис] и [Пиастри] не говорят, что баланс болида стал лучше. Они просто сообщают об увеличении прижимной силы. В этом плане [«Макларен»] сделал огромный шаг вперед, но не по части управляемости машины.

Я начал работать на симуляторе над болидом на следующий сезон с апреля. Мы занимаемся изменением характеристик, пытаемся нивелировать постоянные трудности с балансом, которые мы испытывали на протяжении последних четырех или пяти лет. Вот на чем мы сосредоточены, разрабатывая следующую машину.

[Особенности баланса] заложены в ДНК болида. Это встроено в большую часть команд через то, как они организованы, через культуру. Потрясающе, что даже после такого сильного изменения регламента ограничения и положительные стороны остаются теми же – я могу сравнивать только со словами Ники [Латифи], он пилотировал машины 2021 и 2022 годов и говорил ровно то же самое.

Мир «Формулы-1» в этом смысле уникален, и из-за этого так трудно что-то поменять. Поэтому команды нанимают сотрудников у соперников. Необходимо иметь полное представление о том, как другие коллективы работают с аэродинамикой, какая у них философия».

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10

Куртуа запускает гоночную команду – на первой ступени к «Ф-1». Советник – бывший пилот Гран-при, цена – 350 тысяч евро в год