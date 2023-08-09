Алонсо и Хэмилтон – в топ-3 лучших гонщиков 1-й половины сезона-2023 по версии The Race, Албон выше Расселла

Издание The Race поделилось анализом выступлений гонщиков в первой половине сезона-2023 «Формулы-1».

Положение спортсменов в рейтинге определяется «не только результатами, но и несметным количеством факторов, в том числе базовым темпом, работой в гонках, успехами в сравнении с напарниками, вкладом везения или его отсутствия и ошибками», объяснил эксперт издания Эдд Стро.

Лидер чемпионата из «Ред Булл» занял первую позицию, в топ-3 также попали пилот «Астон Мартин» и представитель « » . Высоко оценили выступления пилота «Макларена» и его коллеги из «Феррари» Шарля Леклера – оба попали в пятерку лучших

Джордж Расселл («Мерседес»), Серхио Перес («Ред Булл») и Карлос Сайнс («Феррари») расположились в конце первой десятки, уступив гонщику «Уильямса» Алексу Албону.

Лучшим среди новичков стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, в то время как потерявший место в «Альфа Таури» Ник де Врис расположился на 20-й строчке, а Логан Сарджент из «Уильямса» – на 21-й.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2023 (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Алекс Албон («Уильямс»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Ник де Врис («Альфа Таури»)

21. Логан Сарджент («Уильямс»)

Рейтинг гонщиков «Ф-1» после первой половины сезона: аутсайдер – в топ-5, Ферстаппен и здесь чудовищно оторвался, двое пилотов «Альпин»!