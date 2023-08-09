Алонсо и Хэмилтон – в топ-3 лучших гонщиков 1-й половины сезона-2023 по версии The Race, Албон выше Расселла
Издание The Race поделилось анализом выступлений гонщиков в первой половине сезона-2023 «Формулы-1».
Положение спортсменов в рейтинге определяется «не только результатами, но и несметным количеством факторов, в том числе базовым темпом, работой в гонках, успехами в сравнении с напарниками, вкладом везения или его отсутствия и ошибками», объяснил эксперт издания Эдд Стро.
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял первую позицию, в топ-3 также попали пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Высоко оценили выступления пилота «Макларена» Ландо Норриса и его коллеги из «Феррари» Шарля Леклера – оба попали в пятерку лучших
Джордж Расселл («Мерседес»), Серхио Перес («Ред Булл») и Карлос Сайнс («Феррари») расположились в конце первой десятки, уступив гонщику «Уильямса» Алексу Албону.
Лучшим среди новичков стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, в то время как потерявший место в «Альфа Таури» Ник де Врис расположился на 20-й строчке, а Логан Сарджент из «Уильямса» – на 21-й.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2023 (The Race)
Рейтинг гонщиков «Ф-1» после первой половины сезона: аутсайдер – в топ-5, Ферстаппен и здесь чудовищно оторвался, двое пилотов «Альпин»!
В мусорку рейтинг.
Этот клоун должен быть на самом дне.