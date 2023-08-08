Марк Уэббер: «Пиастри провел феноменальный старт дебютного сезона»

Марк Уэббер считает «феноменальным» дебют Оскара Пиастри в «Формуле-1».

Гонщик « » квалифицировался вторым к спринту на и завоевал второе место в мини-гонке. Пиастри вдвое уступает по очкам более опытному напарнику .

«Считаю, для всей команды последние несколько недель получились выдающимися. Планку очень быстро подняли на очень высокий уровень, и мы не должны этого стесняться.

Легко забыть, что Оскар в прошлом году не гонялся. Ему потребовалось некоторое время на старте сезона. Он впервые выступает в «Ф-1», а не возвращается после перерыва. Он 15 месяцев не гонялся и никогда не сражался в «Ф-1».

Ландо – исключительный пилот, топ-гонщик, и мы это знаем. Оскар так держался, и конечно, мы очень гордимся им. Феноменальный старт дебютного сезона. Но Оскар есть Оскар – он продолжит работать и прибавлять», – сообщил бывший пилот «Ф-1» и менеджер .

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