Кристиан Хорнер: «Ф-1» приглашала Тейлор Свифт, чтобы собрать зрителей в США, а теперь ей повезет, если получит пропуск»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о буме «Формулы-1» в Америке.

В 2023 году серия проводит три Гран-при в США – в , Остине и Лас-Вегасе.

«Это немыслимо. Если помните, несколько лет назад нам приходилось приглашать Тейлор Свифт, чтобы собрать зрителей в Остине. Теперь ей повезет, если она сможет попасть, если получит пропуск.

Ситуация очень сильно поменялась, думаю, этап в Лас-Вегасе выведет нас на новый уровень. Интерес к этой гонке беспрецедентный. Очень мило со стороны Стефано [ ], что Гран-при устроили на мой 50-й день рождения», – заявил в подкасте Unlapped.

«Ф-1» выбивает миллионы из отелей и клубов с окнами на трассу Гран-при Вегаса. Иначе помешает смотреть гонку!

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