Кристиан Хорнер: «Ф-1» приглашала Тейлор Свифт, чтобы собрать зрителей в США, а теперь ей повезет, если получит пропуск»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о буме «Формулы-1» в Америке.

В 2023 году серия проводит три Гран-при в США – в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

«Это немыслимо. Если помните, несколько лет назад нам приходилось приглашать Тейлор Свифт, чтобы собрать зрителей в Остине. Теперь ей повезет, если она сможет попасть, если получит пропуск.

Ситуация очень сильно поменялась, думаю, этап в Лас-Вегасе выведет нас на новый уровень. Интерес к этой гонке беспрецедентный. Очень мило со стороны Стефано [Доменикали], что Гран-при устроили на мой 50-й день рождения», – заявил Хорнер в подкасте Unlapped.

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5 комментариев

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Ответ Великий Алонсо
И из всей толпы зрителей на трибунах в США, в лучшем случае в Ф1 разбирается 2-3% зрителей, остальные же приходят на быстрые бибики посмотреть, кроме Фярстаппена на 1 месте никого и не знают, как и не знают, что машины по скорости все разные, а не гонщики
и что? сегодня не разбираются, в первый раз придут, кому то понравится и те будут стараться разобраться. вы хоть за трансляцию платите, разбирающийся? а то получается, что те, кто не разбираются, больше вэлью Ф1 дают...
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ей в любой момент выпишут пропуск. Людей с такой популярностью и фан базой не так много в мире
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Oтшила ?
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Ответ Великий Алонсо
И из всей толпы зрителей на трибунах в США, в лучшем случае в Ф1 разбирается 2-3% зрителей, остальные же приходят на быстрые бибики посмотреть, кроме Фярстаппена на 1 месте никого и не знают, как и не знают, что машины по скорости все разные, а не гонщики
в Америке любят ходить на спортивные мероприятия. Они так проводят время и не обязательно разбираться в данном виде спорта. Все кто ходят на бейсбол или американский футбол знают хотя бы правила данного спорта?
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